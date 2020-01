Zin in een kapseltje met een wow-effect? Dan is dit korte kapsel misschien iets voor je: een pixie cut met korte pony à la Mia Farrow…

Stel je voor dat je haar zo ontzettend goed zit dat het niet meer uitmaakt wat je aan hebt. Stel je voor dat de hoofden op straat zich spontaan omdraaien om jouw kapsel te bewonderen, misschien wel om je te benijden. Dit is het geval met de pixie cut met korte pony die je op de kapselfoto’s op deze pagina ziet. Het kapseltje heeft een enorm hoog wow-gehalte.

Filmkenners zullen dit snoezig kapseltje direct – en terecht – associëren met het kapsel van Mia Farrow in Rosemary’s Baby (1968). Dankzij Mia Farrow werd dit kapseltje wereldberoemd. Hoewel het haar heel kort is, is het toch vrouwelijk. Dit komt door de korte pony aan de voorkant. Die geeft dit kapsel iets liefs, iets vertederends bijna.

Een pixie cut is tijdloos en trendy. Het doet je gezicht mooi uitkomen. Het is een kapsel dat echt aanwezig is en dat voor je werkt. Het voegt beslist iets aan je uiterlijk toe. Er zijn verschillende soorten pixie cuts. Ze zijn op één (korte) lengte geknipt of vertonen kleine lengteverschillen, zoals het kapsel op de foto’s. Als je de kapselfoto’s goed bekijkt, zie je dat het haar bovenop iets korter is. Ook aan de zijkanten zie je een lengteverschil.

De pony is kort en recht. Je kunt ‘m heel steil dragen maar je kunt er ook wat beweging aan geven. Hiermee komen we op de styling van dit kapsel. Die is natuurlijk heel gemakkelijk. Naar dit kapsel heb je geen omkijken. Wel zul je regelmatig naar de kapper moeten om de haarsnit te onderhouden.

Verder leent dit kapsel zich natuurlijk heel goed om met haarkleuren te experimenteren. Blonderen is bij een dergelijke korte haarlengte geen enkel probleem. Ook pastelkleurige tinten zijn mooi. Of misschien is dit een prachtige gelegenheid voor je om eens een chocoladebruine kleur te proberen, mooi bij je prachtige blauwe ogen. Oké, nu slaat onze fantasie misschien wat op hol. Maar snoezig en stylish is dit kapseltje in ieder geval wel…

