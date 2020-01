Met de modecollectie voor lente zomer 2020 houdt Max Mara vast aan de lijn die het Italiaanse modehuis al sinds een paar seizoenen volgt. Zo presenteert Max Mara ook voor de komende zomer vooral monochrome outfits: zwart, optisch wit maar ook veel lichte grijstinten, tabakskleuren en een heel mooie zachte lila tint.

De monochrome outfits – van top tot teen in dezelfde kleur – worden slechts af en toe afgewisseld door een zacht ruitenmotiefje of een lieflijke, zachte bloemenfantasie, of ook door outfits in zwarte stofjes met witte noppen (ook hier weer rigoureus van top tot teen).

Blazers zijn nog steeds een belangrijk item. Grote opgestikte zakken en steekzakken zijn, net zoals vorig seizoen, een leidraad. Ook de broekrok, die sinds een paar seizoenen weer in zwang is, is aanwezig. Allemaal ‘oude bekenden’ dus maar wel in een nieuw zomers jasje.

Ook qua modeaccessoires is de feeling hetzelfde als afgelopen winter. Hier en daar zien we een lange zomerlaars en anders zijn het wel de lange kousen die het idee van een laarzenschacht tot aan de knie geven.

