Benieuwd naar de nieuwste modetrends voor lente zomer 2020? Zoals altijd zetten we ze voor je op een rijtje. De modetrends van A tot Z. Hier is jouw ultieme modegidsje!

De mode voor lente zomer 2020 is vrouwelijk met een stoere, masculiene touch. De streetwear en sportswear invloeden van de afgelopen seizoenen laten we achter ons. We gaan lange, romantische jurken dragen, maar dan wel met stoere combat boots eronder. En bermuda shorts maar dan wel met een oversize blazer. Natuurlijk mag je nog best een paar sneakers aanschieten maar draag ze als een verrassing, eerder onder een jurk dan onder jeans. Oké, you get it! Contrasten zijn hot, maar er is meer nieuws onder de zon van 2020. Update je modekennis met ons ABC van de mode. De nieuwste modetrends voor lente zomer 2020 van A tot Z.

Modetrends lente zomer 2020. Van A tot Z

A van Aangerimpeld

De roesjes rond polsen en nek van vorig jaar zomer maken dit seizoen plaats voor een ander soort ‘versiering’: veel jurken zijn dit seizoen aangerimpeld. Dit geldt vooral voor de lijfjes en rond de taille. Kortom: roesjes –> plooien.

B van Bermuda’s en Balletjes

Bermuda shorts zijn dit seizoen supercool! Draag ze met een blazer, vest en das! De meeste bermuda’s zijn klassiek en vrij wijd maar ook houd je van een pittige look dan kun je ook voor knielange spijkershorts à la Saint Laurent gaan.

B ook van balletjes patronen. Je ziet ze momenteel al overal hangen en ze zijn heerlijk retro.

C van Cut-out

De jurken van zomer 2020 laten op onverwachte plekjes een stukje blote huid zien. De snitten en lijnen zijn creatief en verrassend… sensueel.

D van Denim

Spijkergoed is natuurlijk altijd van de partij. Voor zomer 2020 gaan we vooral lange (!) spijkerrokken zien.

E van Enkel ‘wraps’

Koorden en touwen rond de enkels zijn hot. Bind de pijpen van je oversize broek rond je enkels samen! Daarvoor kun je de ‘straps’ van je sandaaltjes gebruiken maar je kunt natuurlijk ook een willekeurig ander koord om je enkels binden.

F van Fleurig

Bloemenprints blijven een hot item. Grote bloempatronen zijn dé nieuwigheid ten opzichte van de bloemenprints van de vorige seizoenen. Er wordt wel gesproken van ‘power prints’.

G van Gilets

G van gilets, die vesten die deel uitmaken van driedelige pakken. De mood voor zomer 2020 is romantisch met een masculiene tegenhanger.

H van Half

De Half/Half modetrend zat er al een tijdje aan te komen en breekt voor lente zomer 2020 door. Denk aan kledingstukken waarvan de linker- en rechterhelft in verschillende kleuren zijn uitgevoerd. Of ook aan schoenen waarvan de ene schoen een kleur heeft die totaal verschillend is van die van de ander!

I van Ienie Mini

Herinner je je het micro-tasje van Jacquemus nog? Natuurlijk pikten ook de andere modeontwerpers de trend op. Micro-tasjes gaan we dit seizoen overal zien en… dragen: aan je pols, aan je laars. Je kunt het zo gek niet bedenken.

J van Jurken en Jumpsuits

De jurk is ook dit seizoen een hoofdrolspeler in de mode. Kort, lang, romantisch, chic, bloot of gekleed (met pofmouwen), effen, in het wit, of met grote fantasieën. Het mag allemaal.

J ook van Jumpsuit. Jumpsuits doen deze zomer (ook) weer helemaal mee. Net zoals jurken laten ze zich heel gemakkelijk dragen omdat je niet hoeft te combineren.

K van Klassiek Blauw

Blauw is dé modekleur voor 2020. Rustgevend en koel. Klik hier om meer over deze modetrend te lezen.

L van Lingerie

Na de lingeriejurken van vorig jaar zomer concentreren we ons dit seizoen op de beha. Die mag gezien worden!

M van Monochroom

Van top tot teen in dezelfde kleur of kleurnuances is superchic én trendy. Vooral Max Mara zweert erbij (althans voor nu).

N van Neon

Opeens zijn neon kleuren weer helemaal terug. Verrassend genoeg kwam vooral Valentino ermee. Denk aan ‘kijk-naar-mij’-kleurtjes als acid geel, felgroen en fuchsia (in plaats van Valentino rood).

O van Oversize

Jasjes, broeken en jurken blijven ruim maar zeker niet zonder vormloos. Vooral grote blazers met superlange mouwen zijn cool.

P van Pofmouwen

Grote, imposante mouwen voor jurken en blouses zetten deze zomer de trend.

Q van Queen

De mode is geraffineerd, vrouwelijk (maar stoer). Kleed je als een prinses, een koningin. Speel het spel mee (maar neem het niet serieus)!

R van Romantisch

De mood voor lente zomer 2020 is romantisch (versus stoer).

S van Superchunky

Kistjes, combat boots… noem ze zoals je wilt, feit is dat we dit seizoen superchunky laarzen onder romantische jurken gaan dragen. Romantisch versus stoer, weet je nog?

T van Trench Coats en Tailleurs

De klassieke trench coats krijgt (wordt) een modern jasje. We gaan ‘m zien in fantasievolle uitvoeringen, met patchwork of panden met gekleurde fantasieën. Ook de klassieke snit wordt op de schop genomen. Bij Burberry zagen we een trench coat tot op de grond; de trench coat bij Balenciaga had power-schouders.

T ook van tailleurs met name broekpakken (met bermuda-broeken!).

U van Uitzonderlijk

U van Uitzonderlijk :-) Dit jaar geldt dat vooral voor de mode accesoires. Ze zijn vindingrijker, creatiever en kleurrijker dan ooit. Microtasjes, bucket bags, mega schakelkettingen, teenslippers met plateau, gevlochten schoenen (en tassen), pittige afzaklaarzen, schoenen en sandaaltjes in PVC, moderne Mary Janes… het is maar een greep uit het overgrote aanbod van mode accessoires.

V van Visserhoedje en Vierkant

Het vissershoedje (bucket hat) blijft ons achtervolgen. De trend voor zomer 2020 is pastelkleurige vissershoedjes! So sweet :-)

V ook van vierkante neuzen voor schoenen en sandaaltjes (het was Bottega Veneta die deze trend vorig jaar zette).

W van Wit

Wit, optisch wit, siert dit seizoen vooral lange zomerjurken die daarmee bijna (maar net-niet) de air van romantische trouwjurken krijgen.

X van X-factor

Wees bijzonder, wees speciaal, wees niet bang om (jezelf) te zijn.

Y van You!

Als altijd is de Y van You. Het gaat om jou. Draag alleen waar jij je goed in voelt. Draag je eigen persoonlijkheid uit.

Z van Zomerlaarzen

Zomerlaarzen zijn hot. Ze zijn hoog, met brede schacht (of juist heel strak), in dierenprints of kleur.

TRENDYSTYLE