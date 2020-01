Mode lente zomer 2020. Fendi. Bloemen, ruitjes, haaksels… in Fendi stijl!!

De modecollectie van Fendi voor lente zomer 2020 is werkelijk schitterend. De collectie is licht en luchtig maar tegelijkertijd ontzettend chic.

Neem nu dat Gingham ruitje dat we op de Fendi-catwalk voor zomer 2020 voorbij zagen komen. Als je het ziet, weet je meteen: dit is Fendi. Het zal door de kleuren komen – pecan met bruin – of door de vormgeving van de kledingstukken. Het maakt niet uit. Het kan gewoon niet anders dan dat het Fendi is.

En dan die trenchcoat met één enkele opgestikte leren zak, twee grote steekzakken en grote revers, is die niet beeldig? De trench heeft net zoals de overige blazers en jasjes vrij brede en ronde schouders. De details zijn bijna teveel om op te noemen.

Doorzichtige stofjes, wederom met ruitjes, worden gecombineerd met haaksels in typische Fendi kleuren.

Schitterend zijn ook de bloemmotieven in zachte grijsblauwe tinten, pecantinten, bleek zonnebloemgeel en hier en daar een blauwflash. En dan heb ik nog maar één variant beschreven. Een ander bloemmotief bestaat uit bleekroze en grijstinten en is net zo mooi. Oh, en dan de variant met blauw, geel en bruin! Al deze bloemmotieven sieren jurken, maar ook een bikini met lange overjas, en items in hoogglans stofjes.

Opvallend zijn verder de doorgestikte items. Dit is een trend die we van winter 2019 2020 erven.

Qua modeaccessoires viel mij vooral het microtasje op (weer een trend die wel heel bekend voorkomt). Ook de ragfijne kousen in de vrij retro aandoende schoenen met gesp verdienen de aandacht. En, niet te vergeten, de hoge teenslippers die met enige fantasie misschien toch wel iets geisha-achtigs hebben.

Maar genoeg gezegd, bekijk de modefoto’s hieronder en vorm zelf een oordeel.