Kapsels zomer 2020. Pittig kort kapsel. Wie durft?

Ik heb altijd bewondering voor vrouwen die zich wagen aan een extreme haarsnit, zoals dit pittige platinablonde korte kapsel. Natuurlijk gaat het meestal in een paar stappen. Je zet de stap van lang haar naar een lange bob. Dan ga je nog een stapje verder. En nog eentje. Het is een proces waar je naartoe leeft.

In het geval van de fashion modellen wordt een korte coupe bovendien vaak ook voorgesteld door het modellenbureau als ‘carrière boost’. Soms ook krijgen modellen een kort kapsel aangemeten voor een opdracht. In die gevallen is zo’n kort kapsel functioneel en is het gemakkelijker om de stap te zetten.

Maar toch! Een beetje lef moet je er wel voor hebben. Aan de andere kant… groeit je haar, en dat is dan weer een troost, zeker in het geval dat je je toch niet helemaal op je gemak voelt met je nieuwe, korte haarsnit. Overigens komt dat onder de fashion modellen niet vaak voor. Als ik een model zie dat van lang naar kort haar is overgestapt vraag ik graag hoe ze zich eronder voelt en bijna altijd zijn ze enthousiast over hun nieuwe look. ‘Ik voel me vrouwelijker met dit korte kapsel vrouwelijk dan ooit,’ hoorde ik meerdere malen.

Het kapsel. The mood

Maar laten we het kapsel dat we vandaag voor je hebben uitgekozen eens beter bekijken. Het is een pittig en geraffineerd kapsel met grafische lijnen en een chique uitstraling. De hoogblonde kleur geeft dit kapsel een ‘glam’ feeling. Dit model moet voor haar doen wel heel blond zijn gegaan want ze heeft heel donkere ogen!

Technische details

Opvallend aan dit pittige korte kapseltje is de korte nek, iets dat we de laatste tijd niet vaak zien omdat een wat langere achterkant (matje) in de mode is. Ook de zijkanten zijn kort met een licht lengteverschil. Aan de voorkant zien we een asymmetrische pony. Het haar is heel glad om het hoofd gekamd en de zijscheiding is scherp. Je kunt dit kapsel natuurlijk ook met wat meer volume en beweging dragen.

Het fijne van kort haar is dat je veel gemakkelijker met extreme haarkleuren kunt spelen. Juist vanwege de korte haarlengte krijgt je haar het minder zwaar te verduren. Als je aan de derde verfbeurt toe bent, zijn de haarpunten die al een paar verfbeurtjes achter de rug hebben, allang weer afgeknipt.

Vind je de look van dit kapsel iets te extreem, dan kun je ook voor een zachtroze gloedje gaan. Dat maakt het kapsel wat zachter en vrouwelijker.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wie weet durf jij het aan!