Drunk texting. Over dronkemansberichtjes en achteraf-spijt

Denk tenminste driemaal na over de gevolgen van je acties voordat je iets doet, zei mijn oma altijd. Deze goede raad is tegenwoordig, in deze tijden van instant messaging en live streaming, helemaal goud waard. Een berichtje of videootje is eruit voordat je er erg in hebt. Soms ook naar de verkeerde persoon :) Wie heeft er nog tijd om ‘tenminste drie maal’ over de gevolgen van zijn (of haar) acties na te denken? De moderne technologie maakt ons nonchalant.

Nog ‘gevaarlijker’ wordt het als we een glaasje (teveel) op hebben. Juist dan zijn we vaak in de mood om te appen of streamen. Dankzij de alcohol zijn we in een jolige bui. We voelen ons gevat en durven meer. Maar niet altijd zijn we daar de dag erna nog zo blij mee. Voor je het weet, bega je een gigantische blunder. Er is zelfs een naam voor dit fenomeen: drunk texting. Hieronder vind je drie mails van Trendystylers die met afgrijzen op hun technologische misstappen terugkijken. Omwille van de privacy hebben we de namen veranderd. Dat doet niets af aan hun verhaal, elk op zich een levensles.

Ik heb een blootfoto verstuurd aan…

Hi Trendystyle, ik wil graag mijn verhaal even bij jullie kwijt. Afgelopen zaterdag ben ik met mijn vriendinnen gaan stappen om mijn ex te vergeten (ik ga je dat hele verhaal niet vertellen ook al zou het wel de moeite waard zijn). Het was dolle pret. Eigenlijk had ik het in tijden niet zo naar mijn zin gehad. Stappen als je single bent, is toch een heel ander verhaal. Ik had ‘m flink geraakt en voelde me supercool. Toen kreeg ik een idee. Waarom zou ik mijn ex niet laten zien wat hij allemaal mist, wat hij nooit meer zal kunnen krijgen? Voor ik het wist, had ik mijn trui omhoog gesjord en had ik een van de stoerste en (vergeef me het woord) geilste selfies ever van mezelf gemaakt. Zonder er ook maar een seconde over na te denken, stuurde ik de foto naar mijn ex. Daarna stortte ik me weer op de dansvloer en vergat ik de hele foto.

Toen ik de volgende dag – nog licht beneveld – door mijn berichtjes ging, kreeg ik de schrik van mijn leven. Ik had de foto (ja, die foto!) per ongeluk naar de vader van mijn ex-vriendje gestuurd. Dezelfde achternaam, dezelfde voornaam, een glaasje teveel en violà… Het schaamrood steeg me naar de wangen. Niets meer aan te doen.

Girls, mijn advies: kijk altijd heel goed uit wat je verstuurt als je gedronken hebt of in een lollige bui bent. Laat er tijd overheen gaan en wees niet impulsief. Ik hoop dat mijn verhaal jullie voor blunders behoed. Zoiets als ik wil je niet meemaken.

Roos

Ik heb mijn vriendje geappt dat…

Mijn vriendinnen zijn single. Als we gaan stappen, zetten ze de bloemetjes buiten. Ik ben altijd het brave meisje omdat ik de enige ben die een vriendje heeft. Op een avond hadden de meiden een groepje studenten benaderd. Het waren echt leuke kerels. Meestal houd ik me wat afzijdig maar die avond had ik er zin in. Ik had een paar cocktails op en één van de studenten leek mij nogal leuk te vinden. We hadden het supergezellig en ik voegde hem aan mijn Whatsapp toe. In een opwelling stuurde ik hem na afloop van de avond een berichtje. ‘Vond het superleuk je te leren kennen. Zie ik je nog eens?’ Maar… met mijn dronken hoofd stuurde ik het berichtje niet naar hem maar naar mijn vriendje. Om een lang verhaal kort te maken. De volgende dag kreeg ik de bons en van die leuke student heb ik nooit meer iets gehoord.

Esther

Ik heb mijn hele avond met mijn vriendje live gestreamd…

Trendystyle, help! Ik durf het huis niet meer uit. Echt niet. Gisteren avond heb ik mijn hele avond met mijn vriendje live gestreamd! Mijn mobieltje lag op de bank. Dat was nog een geluk bij een ongeluk want daardoor waren wij niet in beeld maar iedereen kon wel alles horen wat we gezegd (en gedaan) hebben. We hadden samen een flesje wijn buit gemaakt en ik had wat aan mijn mobieltje zitten te rommelen maar had niet gemerkt dat ik ‘m op live streamen had gezet. Ik durf mijn vriendinnen dus echt niet meer onder ogen te komen. En mijn vriendje weet het nog niet. Die durf ik niet te vertellen dat ik de hele avond heb uitgezonden, maar stel dat iemand anders het hem zegt…

Help! Patricia

En jullie? Is jullie ooit zoiets overkomen? Mail ons jouw ervaring via ons (anonieme) contactvenster.

