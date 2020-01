Modetrends 2020. Klassiek blauw is dé modekleur van het jaar 2020

Elk seizoen analyseert kleurenspecialist Pantone de kleuren op de catwalk van de New York en London Fashion Week. Voor het jaar 2020 komt klassiek blauw als winnaar uit de bus.

Kleuren zeggen iets over onze mood. Vorig jaar nog was koraalrood dé kleur van het jaar. Dit jaar maken we een overstap naar blauw, klassiek blauw. Dat we het komende seizoen weer volop klassiek blauw gaan dragen, laat zich volgens Pantone gemakkelijk verklaren. We hebben een stabiele basis nodig voor onze overtocht naar een nieuw tijdperk, aldus Pantone. Blauw is bovendien een rustgevende kleur (en dat kunnen we in deze tijden wel gebruiken). Het is dan ook niet verwonderlijk dat blauw de kleur voor 2020, een nieuw jaar en tevens het begin van een nieuw decennium, is.

Van de twaalf top modekleuren die Pantone voor lente zomer 2020 heeft aangewezen, zijn er maar liefst vier blauw.

Klassiek blauw (de absolute topper): blauw als een diepe avondhemel

Biscay Green: een blauwgroene kleur die naar het aquamarijn neigt

Faded Denim: een lieflijke, zachtblauwe kleur

Mosaic Blue: een mystieke, gracieuze blauw kleur met een hintje groen.

Behalve effen blauwe tinten gaan we voor zomer 2020 ook weer frisse klassieke blauwwitte strepen zien. Supermooi!

Bekijk de modefoto’s maar eens en laat je inspireren. Met klassiek blauw zitten we goed want deze kleur staat letterlijk iedereen en is geschikt voor elke leeftijd.

