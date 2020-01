Het hotste ruitjespatroon voor lente zomer 2020 is letterlijk om op te eten. De kleurcombinatie is om van te watertanden. Dit is het favoriete ruitje van nu!

Tijdens de Milan Fashion Week (mannenshows) gooide ik een gewaagde stelling in de groep. ‘Weet je eigenlijk wie er op dit moment écht de modetrends dicteren? De grote modeketens!’ Even keken mijn collega’s me vreemd aan, maar toen begrepen ze het. ‘Ja, zij interpreteren bepaalde trends van de catwalks en brengen die dan op grote schaal onder de aandacht van het publiek. De modeketens kunnen trends maken. En ook breken, gewoon door er geen aandacht aan te schenken.’

Tussen de modeshows door was ik even een paar grote warenhuizen binnengewipt en tot mijn verbazing zag ik daar al items in honing-met-karamel-kleurige ruitjes hangen. Deze ruit werd door het Italiaanse modehuis Fendi op de catwalk van lente zomer 2020 geïntroduceerd en is nu al in de allernieuwste modecollecties te vinden!

Overigens is het een supermooi ruitje. Heel warm en modern van kleur. Honinggeel (of is het ambergoud?) en karamelbruin. Stel je het maar eens voor. Het ruitje laat zich natuurlijk heel goed met goudgele en reebruine tinten combineren. Maar… op de catwalk van Fendi (en ook al op straat) zagen we het ook in combinatie met zachtroze! Dat levert een wel heel bijzondere look op.

Een andere gewaagde combinatie is die van het ruitje met een pastelkleurig bloemenpatroon! Daar zou je toch totaal niet aan gedacht hebben. En toch zagen we op de Fendi catwalk een ruitjes-outfit met daaronder gebloemde sandaaltjes.

Dit honinggele-met-karamel-kleurige ruitje sluit feilloos aan bij de jaren ’70 modetrend die in voorjaar en zomer 2020 weer gaat oplaaien. Reebruin en karamelbruin passen mooi in het plaatje. De typische jaren ’70 oranje kleur wordt dit seizoen honinggeel.

Deze nieuwe kleurcombi’s geven mij energie en nieuwe inspiratie voor het voorjaar! Wat jij? Bekijk de foto’s maar eens. Je kunt er valt wel wat mee.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE