Elke keer duikt de French manicure weer op. Transparante nagels met een wit randje zijn inmiddels een klassieker. Wil je op chique gaan, dan ga je voor een French manicure. De kracht van deze manicure zit ‘m daarin dat het eigenlijk niet meer is dan een versterking, een accentuering, van de natuurlijke nagelkleuren. Zachtroze met een licht randje.

Met dat randje gaan we in lente en zomer 2020 aan de slag. Want natuurlijk willen we variëren op het thema. De afgelopen maanden dook de French manicure met zwart randje opeens weer op. Dit laat zich gemakkelijk verklaren. Zwart is terug in het modebeeld en in donkere wintermaanden is het één van de meest geliefde tinten (als je in geval zwart al van een ‘tint’ mag spreken).

Als je de modetrends voor lente zomer 2020 al een beetje in de vingers hebt, dan voel je misschien wel aankomen wat het vervolg op de zwarte French manicure is. Behalve zwart is ook bruin terug in de mode, dit dankzij de jaren ’70 invloeden die we het dit seizoen weer volop gaan zien. De meest geliefde bruintinten zijn karamel- en toffeekleurtjes. Die kleurtjes vinden we dus ook in de nagellak trends terug. Combineer deze kleuren met de comeback van de French manicure en je hebt de allernieuwste nageltrend voor lente zomer 2020.

De allernieuwste nagellak trend is: French manicure met een toffeekleurig randje!

Houd je niet van French manicure of heb je even geen tijd om een mooi randje te maken, lak dan je nagels in z’n geheel in toffee- of karamelkleur. Deze kleurtjes zijn zo up-to-date!

TRENDYSTYLE