Mode 2020. Welke modetrends blijven? Wat is nieuw? Jouw ultieme modegids voor gerichte aankopen

Of je nu in de uitverkoop koopt of al nieuwsgierig kennis maakt met de nieuwe modecollecties voor 2020, het is altijd goed om te weten wat de modetrends voor het nieuwe jaar gaan worden. Wat blijft in, wat is nieuw?

Of je nu in de uitverkoop koopt of nieuwsgierig door de rekken met de nieuwe modecollecties voor 2020 (of een voorproefje daarvan) gaat, het is altijd goed om gericht te kopen. Laat je niet ondoordachte aankopen verleiden door de lage prijzen in de uitverkoop. En laat je niet overrompelen door allernieuwste modecollecties. Weet wat je wilt. Doe eerst wat mode-huiswerk voordat je gaat shoppen.

Om miskopen te voorkomen, is enige voorkennis vereist. Als je de modetrends voor 2020 kent, kun je in de uitverkoop op zoek gaan naar items die we ook het volgende seizoen nog gaan dragen. Bovendien is het gemakkelijker om de nieuwe collecties te ‘begrijpen’ als je al een beetje een beeld van de nieuwe mode hebt. Je zou zelfs, op basis van je ‘voorkennis’ een verlanglijstje voor jezelf kunnen opstellen zodat je precies weet waar je naar op zoek bent. Als je dan ook nog de drie outfit-formules van stylist en personal shopper Manon de Boer in je achterhoofd houdt, komt het met jouw garderobe voor 2020 wel goed (en met je portemonnee ook).

Deze modetrends blijven we in 2020 zien

Laten we beginnen met een overzichtje van de modetrends die we de afgelopen seizoenen al gezien hebben en die we ook in 2020 blijven zien:

dierenprints

bloemenprints (vooral grote bloemen met jaren ’60 retro twist)

monochrome looks (van top tot teen in dezelfde kleur)

grof kant

beha’s in zicht

bucket hats (vissershoedjes)

ruitjes

polkastippen

doorzichtige stofjes

doorgestikte items (kleding, tassen, schoenen)

minibags (nu ook met een bandje om je pols)

double bags

parels (in maxi formaat)

schakelceintuurs

legerkistjes / combat boots / halfhoge veterlaarsjes

hoge (zomer)laarzen

schoenen met vierkante neuzen

gekleurd zomerleer

Nieuwe modetrends 2020

fluo kleuren

klassiek blauw (dé modekleur voor 2020)

romantische jurken en rokken (met veel stroken)

pofmouwen

masculiene items (broeken, blazers)

grote blousons en bloesjurken (afgelopen winter zagen we de trui-jurk al terugkomen)

donkere denim

tailleurs (met rok of broek of zelfs bermuda; ook driedelige pakken met gilet/vest)

sandaaltjes met naaldhakken

rokken tot over de knie

hot pants

wijde broeken met – dé nieuwigheid – een koord rond je enkels!

trench coats

oversize maar ‘tailored’ (dit is: alles behalve slobberig)

rokbroeken (tot op de knie)

