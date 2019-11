Feestmode 2019. 12x modetrends in de avondkleding

Weet jij al wat je naar het Kerstdiner gaat dragen? En tijdens Oud-en-Nieuw? De mogelijkheden zijn dit jaar oneindig! Hieronder vind je een overzicht van de modetrends in de avondkleding en feestmode voor de eindejaarsfeesten van 2019. Je vindt er ook talloze tips en tricks voor looks die je kunt samenstellen met kledingstukken die je vast al in je kast hebt hangen.

#1 Kleurentrends in de feestmode 2019

De kleurentrends in de feestmode voor 2019? Zwart, wit, zwart met wit, en een vleugje rood (total red of rood in combinatie met zwart). Verder zilver en goud, en metallics. De nieuwigheid of bijzonderheid voor dit seizoen is het vele WIT dat we tijdens de feesten gaan dragen!

#2 Korte of juist lange jurken

De avondjurken zijn dit seizoen of kort of lang. Als je voor een jurk gaat, kies je dus of voor een cocktailjurkje of voor een lange gala-achtige, slank afkledende jurk. Een nieuwigheid voor dit seizoen zijn de jurken met strakke lijfjes en uitwaaierende rokken die het middel accentueren (vooral bij Dior).

#3 Broekpakken voor de avond

De broekpakken trend voor herfst winter 2019 2020 drukt zijn stempel ook op de avondkleding. Smokings voor haar zijn cool, maar ook chique zwarte of juist compleet witte broekpakken. Je draagt ze met een supervrouwelijke blouse of met enkel een mooie kanten beha onder het jasje (wie durft?).

#4 Trui-jurken maar ook jasjurken en de ‘blazer-als-jurk’-trend

Met de jaren ’80 in de mode komen we ook een oude bekende als de trui-jurk weer tegen. Dit item kan heel feestelijk zijn met een paar mooie pantykousen en pumps. Ook halflange jasjurken, bijvoorbeeld met daaronder weer een mooie beha, zijn heel geschikt voor de feesten. Een nieuwigheid zijn de mannelijke blazers die we dit seizoen ook als jurk kunnen dragen. Bij Saint Laurent zagen we ze met imposante jaren ’80 schouders maar je kunt ook een wat klassieker mannelijk model kiezen en dat met een ceintuur in de taille dragen. Mocht het te ‘bloot’ voelen, draag er dan een lingeriejurkje onder (zie ook de lingerie trend).

#5 Weinig pailletten en veren maar…

Het feestelijk zit ‘m dit seizoen niet zozeer in geijkte ‘trucjes’ als pailletten en veren maar meer in de schitterende snitten van de avondjurken, broekpakken en vooral ook blouses. De blouses zijn meesterwerken met grote mouwen en veel roesjes. Verder wordt er ook veel gebruik gemaakt van zwart kant, satijn en doorzichtige materialen.

#6 Lingerie trend

Lingerie in zicht is nog steeds (weer?) een trend. Onder mannelijke blazers dragen we dit seizoen mooie beha’s. Kanten onderjurkjes als outerwear zijn ook een enorme trend. We zagen ze op vele catwalks. Voelt het teveel aan als lingerie draag er dan een mannelijke blazer over (zie de blazer-als-jurk trend hierboven). Verder kun je natuurlijk ook voor een bustier kiezen. Draag ‘m op een mooie broek zoals Saint Laurent ons dat voorschotelde. Bij dit soort supervrouwelijke trends is het altijd mooi om met contrasten te spelen.

#7 Zwart kant met wit satijn

Een modetrend die opeens is opgedoken, is de combinatie van zwart kant met wit satijn. Deze trend is meer dan welkom. Met een wit satijn onderjurkje update je je kanten (of doorzichtige) zwarte jurken van de vorige jaren. Je zou onder die jurken ook, in plaats van een onderjurk, een lange, witte blouse met kraagje kunnen dragen zoals we dat Antonio Marras zagen. Dit jaar spelen we met de meest merkwaardige combinaties. Klik hier om over de ‘twee-jurken-over-elkaar’ trend te lezen.

#8 De bourgeois trend voor Kerstavond

Je kent de bourgeois trend inmiddels vast: tuttige kraagjes, veel roesjes, lange oma-kettingen, ceintuurtjes in je taille. Deze trend lijkt heel gekleed, formeel bijna, maar je kunt er ook tijdens de feesten mee spelen. Draag een wijde feestjurk van vorig jaar met een ceintuurtje in je taille. Of combineer een feestjurkje met een tuttig kraagje. Verruil je paillettentasje door een chique gladleren tasje. Klik hier om meer over de bourgeois modetrend te lezen.

#9 Speel met spannende contrasten. Zwart leer ook voor Oudejaarsavond!

Een zwartleren broek met een kanten bustier, een ruime coltrui met een minuscuul zilverkleurig rokje, een smoking met een beha eronder, een cocktailjurkje met combat boots of overknee laarzen met een punk twist. Speel met contrasten. Een beetje shockeren mag!

#10 Hoge laarzen, pittige enkellaarsjes, hoge sandaaltjes

Qua schoeisel mag tegenwoordig veel meer dan vroeger. Zo zou je er een paar jaar geleden misschien niet over gepiekerd hebben om met stoere kistjes aan het Kerstdiner plaats te nemen, maar anno 2019 is het cool! Ook hoge laarzen – heel strak of juist met brede schacht – zijn ook heel trendy, vooral in combinatie met een trui-jurk of jasjurk.

#11 Véél modeaccessoires! Bling bling en parels

De tijden van ‘austerity’ zijn voorbij (in de mode althans). Dit seizoen mag je weer heerlijk met mode accessoires overdrijven. Ketenkettingen zijn hot. Je mag ze gerust met een bijbehorende ceintuur en oorbellen dragen. Het mag weer groot en veel zijn, kregen we van de Chanel catwalk mee. Maar het mag ook origineler. Bij Dior werden de avondjurken met bucket hoedjes geshowd. Als dat geen vrijbrief is om spannende combinaties te maken! Vergeet verder ook accessoires als pantykousen niet. Een zilverkleurig lurex kousje kan je outfit completeren. En verder mag je kwistig omgaan met parels. Klik hier om meer over de pareltrend te lezen.

#12 Overjassen: teddy’s en capemantels

Teddy’s kunnen nog steeds, heel up-to-date zijn lange mantels en capes, maar eerlijk gezegd mag alles, zelfs met een zwartleren motorjack over je (bourgeois) avondjurk kom je deze feesten goed weg! (Zie de foto van de roze avondjurk met leren jack van Ermanno Scervino op deze pagina)

