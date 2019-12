Beautytip voor mooi haar. Suiker in je shampoo!

Een gezonde hoofdhuid is letterlijk de basis voor gezond haar. Om je hoofdhuid gezond te houden, hebben we een héél bijzondere beautytip voor je.

Een gezonde hoofdhuid is letterlijk de basis voor gezond haar. Vaak besteden we echter maar weinig aandacht aan onze hoofdhuid. Tijdens het haar wassen komt de hoofdhuid meestal maar en passant aan beurt. Maar toch vergt ook die de nodige verzorging. Zou zo zou je je hoofdhuid regelmatig moeten scrubben. Daarmee verwijder je de dode huidcellen, stimuleer je de haargroei en bevrijd je de huid van roos, smog en vuil dat zich onvermijdelijk aan de haarwortels ophoopt.

Met een scrub reinig je niet alleen je hoofdhuid maar geef je jezelf ook een massage. Hiermee stimuleer je de bloedcirculatie die belangrijk is voor de zuurstofaanvoer naar de huidcellen. Hoe beter die aanvoer verloopt, hoe gezonder je hoofdhuid.

Het enige is dat een scrub voor de hoofdhuid (hairscrub) soms best prijzig is. Om het te laten doen bij de kapper of een gespecialiseerd instituut moet je vanzelfsprekend nog dieper in de buidel tasten. Gelukkig is er een oplossing die je al in huis hebt. In je keukenkastje. En die kost nauwelijks iets. Benieuwd?

We hebben het over de oplossing van dokter Francesca Fusco, een dermatoloog uit New York. Zij adviseert om een eetlepel suiker aan je shampoo toe te voegen. Ja, je leest het goed: een eetlepel suiker!

Met suiker kun je je hoofdhuid op een zachte – zoete – manier scrubben: de korreltjes reinigen je hoofdhuid en de wrijving zorgt voor de stimulatie van de bloedsomloop. Het mooie is dat een suikerscrub nooit agressief kan zijn want voordat je het weet, zijn de korreltjes opgelost en spoel je de suiker samen met de shampoo weg.

Hoe vaak moet je met suiker scrubben? Dokter Fusco adviseert om je huid om de drie tot vijf wasbeurten met suiker te scrubben. Probeer het maar eens als je de volgende keer je haar wast. We zijn benieuwd hoe het je bevalt!

