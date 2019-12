Streetstyle mode winter 2020. Zo wordt je winterlook stylish

Mode inspiratie nodig voor het nieuwe jaar? Laten we eens een aantal modelooks van de fashionista’s en bloggers onder de loep nemen. Zij weten zich te kleden (althans, zij zouden het moeten weten want daar laten zij zich op voorstaan). Bekijk de looks op deze pagina maar eens en doe mode ideeën op. Zoals altijd zetten wij de ideeën die wij uit de streetstyle looks halen op een rijtje maar jij ziet er vast nog meer in.

Wit is deze winter hot. Draag wit als je daar zin in hebt. Pastels mogen ook. Ga voor ruitjes (en/of strepen). Dierenprints zijn altijd nog superchic. Voeg een dierenprint aan een monochrome look toe en je hebt een superlook. Ga voor total black. Overaccessorize. Grote oorbellen, haarbanden, zonnebrillen, opvallende handtassen met kettinghengsel. Het mag allemaal bij elkaar. Hoge laarzen zijn een must-have. Geef je outfit pit met leren details, bijvoorbeeld met een leren gilet. Ga voor parels, ook in je haar. Een middenscheiding met twee speldjes is het ultieme kapsel van nu. Zo eenvoudig, zo cool! Blazers zijn je van het. Je draagt ze met een ceintuur eroverheen. Sommige blazers komen al met ceintuur, bij andere blazers moet je er zelf iets bij verzinnen.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je fantasie gaan.