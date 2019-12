Zin in een halflang kapsel maar durf je het niet aan? Misschien helpt het halflange kapseltje van Bella Hadid je over de streep…

Halflange kapels staan iedereen goed, echt waar! Jij hebt er vast ook wel eens over gedacht om de sprong te wagen; om de schaar in je lange lokken te laten zetten en zo’n pittig halflang kapseltje te proberen. Hoe vaak heb je al in dubio gestaan? Maar misschien zie je er toch steeds vanaf omdat je bang bent dat het je niet zal staan.

Laten we je dan met deze foto’s (van niemand anders dan Bella Hadid, en andere topmodellen) over de streep helpen. Als je dat wilt tenminste. Backstage bij de modeshow voor Missoni voor lente zomer 2020 gaf top hair stylist Anthony Turner het halflange kapsel van Bella en ook andere modellen zo’n trendy twist mee dat we er op slag verliefd op werden. En jij vast ook!

Gaat dit jouw nieuwe halflange kapsel voor 2020 worden? Korter dan je gewend bent, maar zeker niet al te kort, en lang genoeg om nog vrouwelijk te zijn, vooral als je het met slag en krullen draagt zoals op deze foto’s. De mood is een mix van retro en modern. En supercool! Als Bella Hadid ervoor kiest, dan kan het niet missen!

Wat denk je ervan? Waag je het erop?

TRENDYSTYLE