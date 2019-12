Kerstmis in Bangkok. ‘Hoe is dat nou eigenlijk, zo’n Kerst in de tropen?’ wordt mij vaak gevraagd.

‘Kerstmis in Bangkok, hoe is dat nou eigenlijk?’ Die vraag krijg ik vaak te horen. Mijn eerste antwoord is dan steevast ‘Warm. Heet zelfs’. Hoewel het in Thailand officieel winter is, blijft het kwik in Bangkok hoog. Op dit moment, 26 december, is het dik boven de dertig graden. Alleen in het begin van deze maand zakten de temperaturen ’s nachts naar éénentwintig (dat voelt hier echt fris, geloof me), maar dat heeft maar tien dagen geduurd. Het is een hete Kerst dus.

Verder is de stad een zee van lichtjes, vooral rond de warenhuizen. Overal staan kleurrijke kerstbomen en alles waar je lichtjes in kunt hangen, is zo ongeveer behangen. Kerstliederen schallen door de warenhuizen en op Kerstmarktjes kun je kerstige artikelen kopen. Inmiddels is het hier, net zoals in Nederland, uitverkoop en dus wordt er ook druk geshopt. Bedrijven organiseren kerstvieringen, het winkelpersoneel draagt kerstmutsen en haarbanden met rendiergeweien. Ik zag zelfs een auto met een rendiergewei! Gisteren, op 25 december, waren veel locals in het rood gekleed en iedereen wenste me ‘Merry Christmas’, of dat hoop je dan maar want ergens boven een Kerstboom las ik ‘Marry Christmas’.

Maar afgezien van dat zijn 25 en 26 december hier gewone dagen. Alles is open en het feest heeft geen enkele betekenis. Het is meer een aanloop naar de jaarwisseling op 31 december. Die wordt wel gevierd ook al is het eigenlijke Thaise nieuwjaar op 13 april, en dat is meteen het grootste feest van het jaar (Songkran).

Het Bangkokian Museum

Om 25 december voor mezelf een feestelijk tintje te geven, had ik een uitje bedacht: het Bangkokian Museum in Chinatown. Ik ben dol op Chinatown en als het even kan ga ik er op verkenning.

Het Bangkokian Museum is een naoorlogs huis van een Thaise familie uit de middenklasse. Het huis is na de dood van de eigenares geopend voor het publiek. Ik vind de sfeer van dit soort huizen altijd heerlijk. De teakhouten vloeren voelen heel zacht onder mijn blote voeten en de energie is er altijd goed. Dat komt volgens mij omdat deze houten huizen geen glazen ramen hebben maar alleen luiken. Dat geeft een open en vrij gevoel, vooral als die dan nog eens uitzicht geven op een groene tropische tuin.

Omdat de entree gratis was, voelden de vrijwilligers die er aan het werk waren, zich vrij om mij uitgebreid te fotograferen wat voor mij weer een vrijbrief was om het huis voor jullie te vereeuwigen :-) Tot aan de toiletten toe die eigenlijk het meest tot mijn verbeelding spraken…

Tot zover mijn berichten uit Bangkok. Ik hoop dat jullie een heerlijke Kerst hebben en wens jullie alvast een heel gelukkig 2020 toe!

Charlotte xxx