Dit is de top modetrend voor herfst winter 2019 2020: bourgeois!

Opeens was de bourgeois modetrend daar! Tuttig is in. Supervrouwelijk is mooi. Deze trend is vooral geschikt voor… de allerjongsten! Maar niet alleen. Laat je inspireren.

De meest besproken creaties tijdens de modeweek voor herfst winter 2019 2020 waren die van Céline. Het Franse modehuis stuurde zijn modellen in supertuttige geruite rokken en broekrokken met chique, ultravrouwelijke blouses de catwalk op. Over de blouses dragen ze een blazer of vestje. De rokken en broekrokken werden in de taille opgehouden door vrouwelijke ceintuurs. Aan hun voeten drogen de modellen hoge laarzen. De look was zo vrouwelijk en (neo)klassiek dat het even overschakelen was na alle sportswear invloeden van de afgelopen seizoenen.

Maar eigenlijk had de Céline-look geen verrassing hoeven zijn. Al tijdens de London Fashion Week en de Milan Fashion Week showden modehuizen zoals Burberry, Fendi en Tod’s ultravrouwelijke outfits met een knipoog naar de geraffineerde power looks van weleer van vrouwen als Jacky Kennedy en Grace Kelly. Deze nieuwe modetrend wordt in de wandelgangen wel de ‘bourgeois’-modetrend genoemd. ‘Bourgeois’ duidt op de middenklasse (‘burgerlijk’). Klaarblijkelijk wordt gerefereerd aan de vrouwen van toen van de middenklasse die hun uiterste best deden om elegant als Jacky en Grace voor de dag te komen.

Het is een heel leuke trend om mee te experimenteren. De look is superchic als je al wat ouder bent, en wordt verrassend modern als je (piep)jong bent. Er is niet zo bar veel voor nodig. Haal die kuitlange plooirok die al jaren in de mode maar weer uit de kast. Draag er een mooie witte blouse op. Misschien heb je ook nog een mooi blazertje hangen. Met een ceintuurtje in je taille en een zijden sjaaltje om je nek is je look al compleet.

Voor het gemak zetten we nog even de ‘ingrediënten’ van de ‘bourgeois’-modetrend voor herfst winter 2019 2020 op een rijtje. Het is niet de bedoeling dat je al deze items gaat aanschaffen. Haal er de dingen uit die bij jouw persoonlijke stijl passen en laat je fantasie gaan.

Zijden sjaaltjes in Hermès stijl

Tweed

Grote bijous (vooral kettingen en armbanden met grote schakels)

Lange plooirokken

Broekpakken met een vrouwelijke snit

Klassieke ruitjes, vooral veel pied-de-poule

Blouses, ook met doorzichtige (pof)mouwen

Blouses met roesjes (liefst in zijde of satijn)

Kuitlange rokken

Vrouwelijke ceintuurtjes in de taille (ook over blazers)

Korte blazertjes

Parels overal

Broches

Zwartleren rokken (en blouses!)

Trench coats

Bucket hoedjes à la Dior

Lange jurken

Doorgestikte modeaccessoires (tassen en schoenen)

Chique hoge laarzen

Experimenteer ook met: twee jurken over elkaar!

Bekijk de modefoto’s hieronder maar eens.

We wensen je veel modeplezier!

TRENDYSTYLE