Heerlijk, krullen zijn terug! Haal de krultang (of krulspelden) maar weer tevoorschijn

Wanneer heb je voor de laatste keer krullen gemaakt? Hoe lang is het geleden? Weet je nog hoe leuk dat was? Krullen zijn terug! (Ideaal voor de Feesten!)

De afgelopen jaren was het allemaal ‘slag’ en ‘beach waves’ wat de klok sloeg. Echte krullenhoofden zagen we niet meer. Daarom vonden we het opvallend leuk om backstage bij de modeshow van Paul & Joe weer eens modellen met hun haar stijf in de krul te zien.

Overigens was de hele modelook bij Paul & Joe inspirerend. Het idee was dat van ‘kleine meisjes gaan een avondje stappen en doen een greep in moeders garderobe’. De modellen droegen lange jurken, glitterpanty’s en slippertjes met veren. In hun haar staken fonkelende haarspelden en in hun oren droegen ze oorbellen met gekleurde stenen en strass. Al met al zag het er heel feestelijk uit. De krullende kapsels zetten het geheel extra luister bij.

Krullen maken

Krullen zijn uiterst vrouwelijk. Ze omlijsten je gezicht op een zachte en speelse manier. Krullen zorgen voor een groter volume waardoor je haar er bovendien gelijk feestelijker uitziet. Het wordt als het ware een accessoire op zich. Als je je look dan nog opleukt met spannende modeaccessoires als haarspelden en oorbellen, heb je de perfecte party look.

Krulspelden/haarrollers

Je kunt je haar op verschillende manieren krullen. De meest traditionele manier is natuurlijk krulspelden zetten. Daarvoor breng je een behoorlijke hoeveelheid mousse over de hele haarlengte aan. Draai je (handdoekdroge) haarlokken om de rollers en laat je haar opdrogen (je kunt het ook föhnen). Hoe kleiner de rollers, hoe meer krullen!

Krultang en stijltang

Verder kun je natuurlijk ook met de krultang aan de gang gaan. Ook hier geldt weer: hoe kleiner de diameter van de krultang des te meer krullen (maar wel meer werk natuurlijk).

Om met een stijltang (in plaats van krultang) een flinke bos krullen te creëren, verdeel je je haar in niet al te dikke haarlokken. Hoe meer haarlokken, des te meer krullen. Ook als je een krultang of stijltang gebruikt, is het aan te raden om je haar met een haarmousse te preppen. Breng een flinke hoeveelheid op je haar aan en zet er eventueel even de föhn op zodat het product niet nat op je haar ligt. Gebruik een krultang of stijltang niet op nat haar en bescherm het met een heat protector.

Niet iedereen is even bekend met de techniek van krullen met de stijltang. Daareven even een extra uitleg. Gebruik een stijltang met platen met een afgeronde zijkant (als de randen scherp zijn riskeer je beschadigingen aan je haar). Klem de haarlok daar waar je wilt dat de krul gaat beginnen tussen de tang, draai de tang dan één slag en trek de tang door het haar naar beneden. Je haar heeft nu een mooie krul.

Wafeltang

Houd je van een frisé effect, ga dan aan de slag met een wafeltang. Als je die niet hebt, kun je hetzelfde effect bereiken door in handdoekdroog haar allemaal heel kleine vlechtjes te maken. Slaap er een nachtje mee en de volgende dag heb je een bos frisé.

Haarlak

Heb je eenmaal al je haarlokken gekruld, haal er dan niet de borstel door (tenzij je streeft naar een soort crispy hair look) maar gebruik je vingers om de krullen op zijn plaats te laten vallen. Fixeer het resultaat met haarlak.

