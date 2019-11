Modetrends winter 2019 2020. Zo draag je je blazer deze winter!

Blazers zijn klassiek en elegant. We associëren ze vaak met wat formelere gelegenheden of met een kantoorbaan met kledingcode. Maar blazers kunnen ook ontzettend hip en modern zijn. Voor winter 2019 2020 kun je er alle kanten mee op.

Blazers met brede schouders

Als je de modecollecties bekijkt, zal je direct opvallen dat veel blazers voor herfst winter 2019 2020 brede schouders hebben. Dit komt door de jaren ’80 invloeden die de actuele mode beïnvloeden. Schoudervullingen zijn terug, oversize is in.

Kort en lang

We dragen deze winter zowel korte als lange blazers. Het is heel leuk om met verschillende lengtes te spelen. Heel korte blazers zagen we onder meer op de catwalk van Givenchy (en tegenwoordig ook bij de grote modeketens). De lange blazers zijn oversize met grote schouders of vrij mannelijk.

Ceintuur over je blazer

Een modetrend die momenteel heel populair is, is: je blazer met een ceintuur erover dragen. Dit is echt iets om mee te experimenteren!

De blazer als jurk dragen

Een andere interessante modetrend is: je lange blazer als jurk dragen. Dit levert een heel nieuwe en moderne modelook op. Onder je blazer draag je een panty’s en korte enkellaarsjes of misschien juist overknee laarzen. Ook in dit geval kun je de blazer met een ceintuur combineren. Voelt het alsof je je broek of rok vergeten bent, draag er dan een kort jurkje of rokje onder.

Een andere manier om je blazer op een licht pikante manier te dragen, is: ‘m op de blote huid dragen. Deze look is – net zoals de blazer als jurk – heel geschikt voor naar een feestje.

Blazer met broek of rok

Dit seizoen dragen we weer volop broekpakken (dus blazer met broek) maar het is ook heel leuk om een blazer – kort of lang – met een rok te combineren. Deze look is in lijn met de bourgeois trend die momenteel in zwang is.

