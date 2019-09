Modeaccessoires winter 2019 2020. Schelpen zijn uit. Parels zijn in!

Parels zijn de nieuwste winterhit (parels zijn de nieuwe schelpen). We hoefden tijdens de modeweken maar om ons heen te kijken om dat te weten. Overigens is de trend al tot het grote publiek doorgedrongen. Kijk maar eens in de winkels of gewoon om je heen. Het wemelt van de parels.

Wat voor parels?

Bij parels denk je misschien al snel aan een lange streng parels in Chanel-stijl. Of aan een paar strengen klassieke parels om je nek. Maar zo zien de parels voor herfst en wniter 2019 2020 er nu even net niet uit.

De modeaccessoires met parels voor het winterseizoen zijn vooral opgesmukt met parels van klein formaat. Nog hotter zijn onregelmatige parels met zo’n mooie parelmoerachtige (hoe kan het ook anders?) glans.

Welke modeaccessoires?

Het meest trendy zijn pareloorbellen waarbij de parel aan een ringetje hangt zodat je een beetje het idee van ‘Het meisje met de parel’-stijl van Vermeer krijgt. Dit idee zagen we backstage bij Luisa Beccaria waar alle meisjes een ringetje met een parel één oor en een ringetje met een strass-steentje in een ander oor droegen. Sommige modellen hadden bovendien ook nog een oorclip met pareltjes in wat wel heel schattig stond.

Een ander hebbeding is het parelkettinkje: kort, eenvoudig en met niet al te grote parels. Wij zagen ondermeer topblogger Caro Daur met zo’n kettinkje. Ook haarspeldjes met parels zijn trendy. Ze komen in de plaats van de strass-speldjes van de afgelopen seizoenen.

En verder gaan we eigenlijk op alle andere modeaccessoires parels zien. Op tassen, op kledingstukken (parelknoopjes), op haarbanden, op ceintuurs. Kortom, parels zijn weer helemaal terug!

