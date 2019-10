Modetrends 2019 2020. Twee trucjes om je jurken te updaten

Twee trucjes voor een instant fashionable look. Deze looks creëer je met de jurken die je al hebt!

Deze twee ‘trucjes’ om jurken te updaten, ontdekte ik ‘bijna’ per ongeluk. Tijdens de modeweken was er onbewust weer een heleboel blijven kleven. De weken erna legde ik combinaties die ik nooit eerder had gemaakt. Later zag ik elementen ervan her en der terug op de catwalk- en streetstylefoto’s die ik tijdens de fashion weeks had gemaakt. Zonder het te weten, had ik allerlei trends en ideeën geïnternaliseerd.

Jurken trends. Truc 1: wespentaille!

Toen ik op een regenachtige zondagmiddag vertwijfeld een paar ‘tentjurken’ van de afgelopen jaren tevoorschijn haalde – lange wijde jurken die ik geen blik meer waardig had gekeurd – kreeg ik opeens een ingeving. De vorige seizoenen liet ik deze jurken losjes om mijn lijf fladderen en droeg ik ze zonder enige opsmuk, maar met een ceintuur in de taille zijn ze eigenlijk best heel up-to-date.

Ga je voor deze look, investeer dan een klein bedragje in een trendy ceintuur. De ceintuurs voor herfst winter 2019 2020 zijn superchic met strass en parels. Ook kettingceintuurs zijn weer helemaal in de mode. De ceintuur bestaan geheel uit één of meerdere kettingen maar het mag ook een leren riem met daaraan een bungelende ketting zijn. Je hebt maar één mooi exemplaar nodig om een groot aantal jurken een instant fashionable look mee te geven.

Je look wordt helemaal actueel als je er ook nog wat bourgeois modeaccessoires bij haalt (de bourgeois mode trend laat zich het beste omschrijven als ‘tuttig’ en ‘over-accessorized‘, het tegenovergestelde van minimalisme). Voorbeelden van bourgeois accessoires zijn: sjaaltjes met Hermès motiefjes, lange halskettingen, oorbellen met bungelende barokparels en bucket hats (zie de foto van Dior).

Kortom, met een ceintuur in je taille, een zijden sjaaltje om je nek en wat andere supervrouwelijke accessoires is zo ongeveer elke (wijde) jurk uit je garderobe weer helemaal up-to-date.

Jurken trends. Truc 2: twee jurken over elkaar!

De tweede truc is vrij bizar maar zeker de moeite waard om te exploreren: draag twee jurken over elkaar! Ik kwam op dit idee toen ik het zwarte onderjurkje van mijn zwartkanten jurk niet kon vonden (ik knip onderjurkjes altijd los van de overjurk omdat ik het een vervelend gedoe vind om twee jurken tegelijk over mijn hoofd aan te trekken). Omdat ik mijn zwartkanten jurkje per se aanwilde zocht ik naar een alternatief. Mijn oog viel op een klein wit jurkje. Ik probeerde het onder mijn zwartkanten jurk en zag meteen dat het goed was.

Een paar dagen later zag ik een catwalkfoto van Prada en pas toen viel me op dat Prada zwart kant over wit had geshowd. Ik had dit idee vast al tijdens de modeweek opgepakt! Nog frappanter was de ontdekking dat ook de modellen van Zara, in de nieuwste online campagne, twee jurken over elkaar dragen. Zo wordt op de foto’s een sjaaljurk met print over een zuurstokroze kanten jurk gepresenteerd. Het resultaat is heel verrassend. Last but not least kwam ik mijn fotoarchief voor herfst winter 2019 2020 ook nog eens foto’s van het klassieke Italiaanse merk Cividini tegen waarop onderjurkjes over geruite jurken werden gedragen…

En dus is mijn tip om gewoon eens wat jurken uit je kast te halen en te kijken of je er leuke combinaties mee kunt maken. Het zou wel eens heel spannende en up-to-date looks kunnen opleveren.

Charlotte Mesman voor Trendystyle