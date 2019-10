Last minute inspiratie voor een stylish Halloween look. Vanavond ga je óf voor bloedrode lippen óf voor bloedloze lippen. De keuze is verder tussen donkere oogleden of…

Last minute inspiratie voor een stylish Halloween look. Vanavond ga je óf voor bloedrode lippen óf voor bloedloze lippen. De keuze is verder tussen donkere oogleden of juist een soort spannend-ziekelijk-geel!

Vamp of ghost! Maak je keuze. Kies je voor de (sexy)ghost look zoals op deze foto, ga dan ook voor dirty hair (gebruik een salt spray).

Have fun! Be careful! Lots of love!!! xxx