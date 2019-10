Laat je niet klein krijgen door een bad hair day!

Er zijn van die dagen…! Iedereen kent ze. Je haar wil niet en je gewoonlijke stylingroutine heeft geen effect. Dit kun je doen om bad hair days goed door te komen.

#1 Je er niets van aantrekken

Als je niet in de gelegenheid bent om ook maar iets aan je haar te doen (je bent op school of op je werk en het is een drukke dag) dan is er maar één ding dat je kunt doen: je er niets van aantrekken en er het beste van maken. Vertrouw op je charme en uitstraling. Vergeet je haar, voel je sterk!

#2 Gel!

Een noodoplossing voor alle haarlengten is gel. Kam je haar met gel strak om je hoofd. Is je haar lang dan kun je het samenbinden in een paardenstaart, vlecht of knot. (Dit is overigens ook een goede truc om te verdoezelen dat je geen tijd hebt gehad om je haar te wassen :-))

#3 Je haar opnieuw stylen

Heb je een stylingtang bij de hand dan kun je meerdere kanten op. Je kunt je haar steil maken. De stylingtang geeft je haar vaak meer glans en het ziet er steil veel netter uit. Lang en middellang haar kun je ook krullen. Verdeel je haar in zes lokken, drie aan elke kant van je gezicht. Krul alleen het onderste gedeelte van je haar. Doe dit met alle lokken. Het zal je hooguit tien minuten kosten. Haal er een borstel door en spray er wat lak over. Je haar zit meteen stukken beter!

#4 Droogshampoo, een trouwe bondgenoot

Droogshampoo kan uitkomst bieden! Sinds dit product weer hot is, hebben we er een nieuwe bondgenoot bij. Droogshampoo geeft je haar meer body en een stuggere textuur waardoor het zich gemakkelijker laat stylen.

#5 Je haar (opnieuw) wassen

Heb je de tijd, was je haar dan. Het is de beste oplossing voor een bad hair day. Want het zou namelijk wel eens kunnen dat je haar gewoon niet meer wil omdat zich teveel haarproduct in je haar heeft opgehoopt. Conditioners en hair stylingsproducten laten zich soms maar moeilijk met shampoo verwijderen en in de loop van de tijd kan dit zijn weerslag op je haar hebben. Goed wassen is dus het advies. In dit soort gevallen kun je je haar ook tweemaal achter elkaar shampooën. Spoel je haar na elke shampoobeurt goed uit. Gebruik daarna een conditioner en droog je haar op de gebruikelijke wijze.

#6 Pet, muts of hoedje

Een pet, muts of hoedje biedt natuurlijk altijd uitkomst! Integreer dit modeaccessoire in je look zodat je het ook binnenshuis kunt dragen. Ikzelf zweer bij mijn donkerblauwe wollen muts met het opschrift ‘bad hair day’!

Charlotte Mesman voor Trendystyle