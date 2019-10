Haartrends winter 2019 2020. Twee Beatnik kapsels om mee te experimenteren

Backstage bij de internationale modeshows kijken wij de kunst van de hair stylisten af. Bij de modeshow van Missoni voor herfst winter 2019 2020 zagen we supercoole pony kapsels onder gebreide mutsjes. Sommige modellen hadden pony’s van zichzelf. Voor de meisjes die geen pony hadden, was hair stylist Antonio Turner creatief met haarstukken aan de slag gegaan. Verder zagen we ook steile paardenstaarten met een middenscheiding en bot afgeknipte zijlokken.

Beatnik kapsels à la Vidal Sassoon

‘Het idee was om de Beatnik kapsels (jaren ’50 tot midden jaren ’60) van de legendarische Britse kapper Vidal Sassoon na te doen,’ vertelde Anthony Turner. Sassoons kapsels waren heel grafisch. Dikke, rond geknipte pony’s passen perfect in dit plaatje. Ook de superrecht afgeknipte zijlokken zijn door Sassoons creaties geïnspireerd.

Bekijk het video interview met hair stylist Anthony Turner

Volle ronde pony kapsels

Vooral de kapsels met volle ronde pony’s trokken onze aandacht. Omdat de modellen met dit kapsel in de show een gebreid mutsje zouden dragen, was het voor Turner vrij eenvoudig om zo’n pony met een haarstuk te maken. Daartoe bracht hij de voorste lokken van de modellen netjes naar achteren om ze daar met een elastiekje vast te zetten. Vervolgens bracht hij het haarstuk aan. Thuis kun je daarvoor haarwerktape of tijdelijke haarlijm gebruiken. En dan is het een kwestie van knippen! De rest van het haar was steil gemaakt met steiltang.

Thuis: deze hair look is heel leuk om na te doen als je jezelf eens met een pony wilt zien. Als je er dan nog een leuk mutsje of hoedje bij haalt, wordt is deze look heel eenvoudig om te kopiëren.

Bot afgeknipte zijlokken

De tweede hair look bestond uit supersteile paardenstaart met een middenscheiding en aan weerszijden bot afgeknipte haarlokken. Dit is een look die we tegenwoordig weer, zij het wat aarzelend, zien terugkomen: steil haar dat trapsgewijs is geknipt, met twee of drie haarlengtes die niet in elkaar overlopen maar als traptreden verspringen.

Thuis: dit kapsel is vrij ongewoon en wordt vaak niet begrepen maar mocht je zin in hebben, experimenteer er dan mee!

TRENDYSTYLE