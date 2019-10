Kapseltrend 2020. Houd je vast. Het matje komt terug!

Met de comeback van de jaren ’80 kon het niet uitblijven. Eén van de hotste kapseltrends voor herfst winter 2019 2020 is het matje.

De jaren ’80 is een cult tijdperk geworden. Steeds weer zien we invloeden uit de muziek, mode en kapsels uit die tijd terugkomen in de mode. Dat geldt ook voor herfst winter 2019 2020. De modecollecties knipogen vrolijk naar de eighties. En ook de haartrends zijn erdoor geïnspireerd. Een matje kon dan ook niet uitkijken.

Half lang kapsel met matje

David Bowie, Rod Stewart, Madonna. Ze hadden allemaal een matje. Nu zijn het de fashion modellen die zich eraan wagen. Nederlands topmodel Marjan Jonkman kwamen we backstage bij John Richmond met een uitgesproken jaren ’80 hoofd tegen. Haar hoogblonde haar is gelaagd geknipt en achter in de nek langer dan van voren.

Korte kapsels met matje

Maar onze Marjan is niet de enige. Ook met modellen met kort haar zoals Ilona de Smet en Jamily Wernke Meurer dragen het haar in de nek langer. Hun korte kapseltjes laten zien hoe een matje hoe stijlvol een matje kan zijn. Iets dat je misschien nooit gedacht had.

Herenkapsel met matje

Overigens zien we matjes niet alleen terug in de dameskapsels voor herfst winter 2019 2020, ook de heren weten er wel raad mee.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wie waagt zich aan een eigentijdse reinterpretatie van zo’n jaren ’80 kapsel?

