Modetrends herfst winter 2019 2020. Trend alert! Zwart (leer) is het nieuwe zwart

Zwart is terug. En hoe! Voor het eerst sinds jaren zagen we op de catwalks weer total black outfits voorbijkomen. We gaan dus weer van top tot teen in het zwart. En daarbij spelen we met verschillende texturen. Vooral combinaties met zwart (nep)leer zijn in-trend.

Zwart (nep)leer is een toptrend

Je hoeft maar een kledingzaak binnen te lopen en je zult op zwarte (nep)leren kledingstukken stuiten. Jassen, bikerjacks, broeken, rokken, zelfs blouses… je kunt het zo gek niet bedenken of het hangt er in een zwarte (nep)leren uitvoering. Nooit tevoren zagen we zoveel verschillende items in zwart (nep)leer. Deze hype – want daar mogen we wel van spreken – hebben we te danken aan modemerken als Bottega Veneta, Max Mara en Dior (om maar een paar namen te noemen).

Glad leer, doorgestikt leer en krokodillenprints

De voorkeur gaat uit naar glad leer en lakleer (suède zien we dit seizoen maar weinig). Een toptrend voor herfst winter 2019 2020 is bovendien doorgestikt leer. Deze laatste trend werd onder meer door Bottega Veneta, het cultmerk van dit moment, gelanceerd. Een andere trend is (nep)leer met krokodillenprint. Deze trend komt uit de koker van Max Mara.

De veelzijdigheid van zwart (nep)leer

Als je een beetje bekend bent met de mode trends voor herfst winter 2019 2020 dan zul je weten dat de stijlen voor dit seizoen enorm uiteenlopen. Zo zien we in de mode aan de ene kant stoere punk & rock invloeden terugkomen, en aan de andere kant gaan we ons ook weer heel netjes en braaf kleden (de bourgeois trend). In al deze stijlen vinden de zwartleren kledingstukken voor herfst winter 2019 2020 een plekje.

Voel je je aangetrokken tot de stoere rock&punk invloeden dan kun je je hart ophalen en je uitleven met zwartleren broeken, zwartleren minirokken en zwartleren jacks. Kijk ook eens bij de laarzen. Kistjes, kniehoge laarzen, chunky boots, rijglaarzen, biker boots, cowboy laarzen, enkellaarsjes met studs. Al deze pittige modellen vind je deze winter vooral in het zwart (nep)leer en ze doen het bijzonder goed bij een stoere look.

Maar ook als je met de actuele bourgeoistrend wilt experimenteren, kun je met zwart (nep)leer goed uit de voeten. Je hoeft maar naar de showfoto’s van Dior te kijken om inspiratie op te doen. Een lange zwartleren plooirok bijvoorbeeld is een topitem voor een chique bourgeois look. Combineer de rok met een klein zwart truitje of een zwarte bloesje, en je bent helemaal up to date. Helemaal fashion forward wordt het als je er een zwart(nep)leren bucket hoedje bij haalt (zie wederom Dior voor inspiratie).

Andere zwartleren items die goed bij deze stijl passen zijn zwartleren trenchcoats en zwartleren jurkjes en verder alle items in zwart doorgestikt leer en zwartleren items in krokodillenprints.

Leer op leer

Tenslotte signaleren we nog de leer-op-leer trend. Deze winter mag je gerust een zwartleren broek met een zwartleren blouse combineren. Ook hier geldt weer dat je qua stijl alle kanten op kunt. Je kunt het zo stoer of zo stijlvol en chique maken als je zelf wilt. Laat je fantasie gaan, zouden we zo zeggen!

