Drie rokkentrends voor 2024 die je in de gaten moet houden

Drie rokkentrends voor 2024. Photo courtesy of Givenchy SS 2024

De afgelopen jaren draaide het in de mode vooral om jurken en broekpakken. Denk maar eens aan al die lange jurken met prints. En aan al die oversized broeken met bijhorende blazer. Het mag allemaal nog wel maar de rok is aan een grote inhaalslag begonnen. En dat is wel zo leuk, want dat betekent dat we weer volop gaan combineren. We lichten drie rokkentrends voor 2024 voor je uit.

Doorzichtige rokken

Drie rokkentrends voor 2024. Photo courtesy of Ermanno Scervino SS 2024

Een modetrend die we vooral voor zomer 2024 gaan zien, is lange doorzichtige rokken. Deze trend is echt supercool. Je kunt de rokken over een (grote) onderbroek of shorts dragen maar ook over een lange broek, zelfs over een spijkerbroek. Het zijn echt van die ragfijne rokken, meestal wat langer, en vooral vernieuwend.

Streetstyle Copenhagen Fashion Week. Photo Noor u Nisa / Copenhagen Fashion Week

Ballonrokken

Streetstyle looks Copenhagen Fashion Week en modetrends 2024. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Houd je van een uitgesproken look, dan is de ballonrok vast iets voor jou. Ook dit is geen nieuwigheid al hebben weinigen van ons hem al meegemaakt. Deze rok die ons terugvoert naar de jaren ’50 en begin jaren ’60 gaat het het komende jaar helemaal maken. Het is een superleuke trend om mee te experimenteren. We gaan bovendien ballonrokken in allerlei lengtes zien: van kort tot lang. Leeftijd is geen excuus om deze rok niet te dragen!

Lange rokken met lage taille

Drie rokkentrends voor 2024. Photo courtesy of Michael Kors FW 2024 2025

Een andere rokkentrend waar iedereen mee uit de voeten kan, is de lange rechte rok met lage taille. Dit soort rokken maken al een paar seizoenen een comeback maar het is op de catwalks voor winter 2024 2025 (die momenteel aan de gang zijn) dat ze helemaal aan het doorbreken zijn.

Zo draag je ze

Voor alle rokken geldt dat we ze vooral in klassieke kleuren gaan dragen: optisch wit, zwart, donkerblauw. Hetzelfde geldt voor de tops. Ook die zijn minimalistisch en in rustige kleuren. Alles draait in deze rokkentrends voor 2024 om de vormen en texturen. De doorzichtige rokken vertyOonen, anders dan de ballonrokken en rechte rokken, soms ook borduursels of opgeschilderde bloemen (think Givenchy) en zijn dan minder minimalistisch.

