Korte dameskapsels 2020. Nieuw jaar, nieuw hoofd!

Heb je van jezelf krul, dan is dit korte kapsel misschien iets voor je. Het is superchic en geraffineerd.

Als je krullen hebt, wil je steil haar (en andersom). Zo gaat het nu eenmaal. Maar krullen zijn zo leuk! Je kunt ze echt voor je laten werken. Ze voegen iets bijzonders aan je kapsel toe.

Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens. We maakten ze backstage bij de modeshow voor lente zomer 2020 van Drome in Milaan. Het is een kort maar toch heel vrouwelijk kapsel. Het mooie ervan is het contrast tussen steil en krul.

Van voren en bovenop het hoofd is het haar glad gestyled. Het ligt met een zijscheiding heel netjes rond het hoofd. Dit doe je met een haarstylingsproduct en een fijne kam. Elke haartje moet op z’n plaats liggen.

Van achter is het haar van dit korte kapsel vrij lang. Dat is een trend (het matje is zelfs weer terug!). Heb je krul, laat het dan van achteren zijn vrije gang gaan. Hierdoor krijg je dat contrast tussen steil haar en krul dat dit kapsel zo apart maakt.

