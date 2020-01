Kapseltrends zomer 2020. Dit korte kapsel is boyish en superchic!

Je hebt trends en tegentrends. Dat geldt ook voor de kapseltrends. Zo zien we tegenwoordig veel korte kapsels in jaren ’80 stijl. Dit korte masculiene kapsel valt nu eens niet onder die noemer.

Sinds we fashion model Jack Ekman kennen, heeft ze hetzelfde korte kapsel. Het gaat om een perfecte haarsnit die heel scherp geknipt is. De zijkanten en achterkant zijn vrij kort. We hebben Jack nooit zonder zijscheiding gezien. Het kapsel lijkt helemaal naar die scheiding te zijn toegeknipt. Aan de ene kant van de scheiding is het haar wat korter, aan de andere kant wat langer, maar van een echte lok is geen sprake.

Jacks kapseltje is supergrafisch. Dat komt ook door de perfecte grooming. De oren zijn geheel vrij. Hetzelfde geldt voor de nek. We hebben haar nog nooit met één springerig of ontsnapt haartje gezien. Jack heeft altijd een perfect gekapt hoofdje.

De haarstyling

Dit kapseltje biedt niet al te veel stylingsmogelijkheden maar toch valt er wel wat variatie in aan te brengen. Meestal kammen de hair stylisten Jacks haar glad om haar hoofd. Soms echter brengen ze wat volume in de lange kant en bovenkant aan, of geven ze een mooie beweging aan de lok. Nu eens wordt een mat product gebruikt, nu eens een glanzend product.

Het voordeel van dit korte kapseltje is dat het altijd goed zit. Bad hair days behoren tot de verleden tijd. Het kapseltje heeft een pittige, boyish uitstraling maar is tegelijkertijd ook heel chic. Het geeft je persoonlijkheid.

Korte kapsels en haartrends 2020

Als we het afzetten tegen de haartrends voor lente en zomer 2020, en vooral tegen de allernieuwste trends qua korte haarsnitten, dan valt dit kapseltje een beetje buiten de boot. Je zou het ook een tegentrend kunnen noemen. De meeste korte kapsels van nu laten juist langere zijkanten en langer haar in de nek zien (matje!). Ook zijn veel kapseltjes gelaagd geknipt en worden ze nonchalant, zelfs springerig, gedragen. De jaren ’80 vieren hoogtij. Jacks kapseltje is juist heel clean en glad. Maar daarom zeker niet minder mooi. Iets voor jou?

