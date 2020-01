Leer (of kunstleer) is één van de nieuwste top modetrends voor lente zomer 2020. Je kunt er nu al – vandaag nog! – mee experimenteren. Een (kunst)leren item geeft je garderobe en modelook een instant boost.

Je hebt ze vast al in de nieuwste modecollecties zien hangen: leren broeken, leren blouses, leren rokken en jurkjes, en leren jasjes. In echt leer en imitatieleer. Leer is een toptrend voor lente zomer 2020. Bovendien is het een modetrend waar je nu al mee aan de slag kunt. Gelijk aantrekken! zouden we zeggen.

Het leer voor het komende seizoen is glad, soepel en zacht. Ook het imitatieleer is steeds beter van kwaliteit. Beide ‘leersoorten’ (echt en kunst) zijn fantastisch in het dragen. Je kunt je er gemakkelijk in bewegen en de materialen vormen zich mooi naar je lichaam. De snitten volgt de actuele modetrends. Geen kledingstuk of het komt dit seizoen ook in een leren uitvoering.

Bijzonder mooi zijn ook de kleuren. Zwart is natuurlijk altijd van de partij, maar daarnaast zien we ook veel moderne beige- en bruintinten zoals cafè latte, toffee, karamel en chocolade. Voor een up-to-date look combineer je deze kleuren met blauw of zeegroen.

Een andere nieuwigheid voor dit seizoen is dat we vooral veel (kunst)leer op (kunstleer) gaan dragen. Combineer een leren broek met een leren top. Draag een leren jasje op een leren rok. Steek jezelf van top tot teen in het (kunst)leer. Supercool! In dit geval combineer je bij voorkeur leer in dezelfde kleuren met elkaar zodat je een, zoals dat heet, monochrome look krijgt (een look in één enkele kleur). Je kunt deze look verlevendigen met modeaccessoires in andere kleuren.

Maar er vallen natuurlijk ook tig andere combinaties te maken. Voor een stoere casual look draag je een (kunst)leren cargobroek met een grote trui. Voor een ‘kantoorlook’ draag je een kuitlange (kunst)leren rok met een leren jasje of jackje met daaronder een mooie blouse. Ben je jong en wil je je benen showen, ga dan voor een kortleren rokje in jaren ’80 stijl met daaronder dikke pantykousen en hoge laarzen. Met leer kun je letterlijk alle kanten op!

Wij zijn superenthousiast over deze nieuwe leertrend (of je nu echt leer of kunstleer draagt). Ze inspireren tot nieuwe combinaties en nieuwe looks. En je kunt er nu gelijk al mee experimenteren! Bekijk de foto’s maar eens.

