Kapsels en haarstyling lente zomer 2020. Zo krul je je haar volgens de allerlaatste haartrends

De Italiaanse modeontwerpster Elisabetta Franchi veroverde de wereld met haar stijlvolle en supervrouwelijke jurken. Volgens ons heeft Franchi haar succes te danken aan het feit dat ze vasthoudt aan een klassiek schoonheidsbeeld. Haar creaties zijn elegant en sensueel, en de modellen die we elk seizoen op haar catwalk voorbij zien heupwiegen, zijn op en top vrouw. Ze dragen hun lange haar los en kijken je vanonder hun lange (nep)wimpers verleidelijk aan. Wij gingen backstage bij Elisabetta Franchi’s modeshow voor lente zomer 2020 en keken de allernieuwste kapseltrends voor lang haar van de hair stylisten af.

Voor lente zomer 2020 koos Elisabetta Franchi voor haar modellen een hair look met een heel verzorgde, geraffineerde slag zonder dat die er al te gekunsteld uitziet. Deze hair look is in lijn met de haartrends voor lente zomer 2020. In plaats van de gewild slordige beach waves van de afgelopen jaren gaan we deze zomer voor goed gehydrateerde, glanzende en geraffineerde maar vooral ook losse krullen. Het moet er allemaal netjes maar niet strak en stijf uitzien. Een beetje het midden tussen een slordige beach wave en een ultragecontroleerde pijpenkrul, zullen we maar zeggen.

Hoe style je lang haar volgens de allernieuwste kapseltrends?

Backstage bij Franchi keken we de hair stylisten op hun vingers. We lieten ons vertellen dat het heel belangrijk is je haar goed te preppen. Daarvoor gebruikten de kappers een cocktail van drie haarstylingsproducten: haarlak, haarstylingsmousse en zoutspray. Hiermee ga je de textuur van je haar bewerken.

Breng een kleine hoeveelheid van de drie producten op de hele haarlengte aan en föhn je haar zodat de producten goed intrekken. Breng dan opnieuw de producten aan en föhn je haar weer. Herhaal dit proces totdat je haar prettig en stevig aanvoelt.

Nu ga je je haar met een vrij dikke (en vooral hete) krultang krullen zoals op de foto’s te zien is.

Daarna vlecht je je haar in een paar (twee of drie, misschien vier) losse vlechten. Hoeveel vlechten je maakt zal afhangen van hoe dik je haar is. Tot slot strijk je met je hete krultang over de vlechten zodat ze goed pakken. Na een tijdje – een half uur, een uur – haal je de vlechten uit en borstel je je haar door. Je hebt nu mooie, verzorgde maar niet al te gekunstelde krullen à la Elisabetta Franchi.

Bekijk de kapselfoto’s hieronder en experimenteer met deze look. Succes ermee!

TRENDYSTYLE