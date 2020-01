Ook in lente en zomer 2020 blijft het dikke liefde met de trench coat. Er is geen klassieker die zo trendy is als de trench coat. Jong en oud, allemaal hebben we wel een exemplaar (of twee, drie) in de kast hangen. De trench coat is perfect over een chique outfit maar wordt cool, jong en energetisch als je ‘m over een spijkerbroek draagt. Je zou kunnen zeggen dat de trench een soort kameleontisch gedrag vertoont. Hij past overal bij en versterkt de stijl van je outfit. De allernieuwste trench coats voor lente zomer 2020 zijn bovendien ‘kunstwerken’ op zich. De modeontwerpers hebben er hun fantasie op bot gevierd. Laten we de nieuwste trench coats voor lente zomer 2020 eens samen bekijken:

Trench coats in jaren ’70 stijl

Fendi presenteerde een fantastische trench coat in jaren ’70 stijl met een grote leren steekzak op één van de voorflappen. De jaren ’70 zijn weer helemaal hot. Typische jaren ’70 invloeden komen ook terug in de patchwork trench coat van de Japanse modeontwerper Atsushi Nakashima.

Korte pittige trench

Max Mara onthaalde haar fans op een vrij korte en grafische trench coat met enkel één flap. Eronder showde het Italiaanse modehuis een bermuda met pumps en kniekousen, zoals dat tegenwoordig mode is.

Leren details

Voor lente zomer 2020 gaan we ontzettend veel zacht, soepel leer zien. Sportmax, de jonge lijn van Max Mara, verwerkte dit materiaal in een lange, zachtgroengrijze trench coat.

Nonchalant in trench

Elisabetta Franchi trakteerde haar modepubliek op een soepele, knielange trench met nonchalante steekzakken met witte koordjes. Deze trench is opmerkelijk minder stijf dan vele andere trench coats die we op de catwalks voor lente zomer 2020 voorbij zagen komen.

Lange trench coats

Het cultmerk Bottega Veneta presenteerde een lange trench coat die open werd gedragen. De kleur ervan wijkt net even af van de gebruikelijke kaki kleur. De opvallend mooie combinatie met het oranje jurkje eronder is natuurlijk geen toeval.

Waterproof bloementrench

Tot slot signaleren de ‘waterproof’ bloementrench op de catwalk van Fendi. Op zich zijn trench coats al regenbestand maar met deze trench word je dus echt niet nat, en ben je supertrendy!

De trench coats op deze pagina zijn maar voorbeelden. Er zijn nog veel meer variaties op het thema. Werp maar eens een blik op de trench coats in de nieuwste modecollecties. Het kan dit seizoen niet op!

