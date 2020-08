Eén van de modetrends voor herfst winter 2020 2021 waar we niet omheen kunnen is: tijger- en luipaardprints. Yes, wéér wilde-katten-prints!

Seizoen na seizoen lieten de modetrends dierenprints zien. Wij dachten dat het daar nu wel mee gedaan was, maar de modetrends voor herfst winter 2020 2021 staan wederom in het teken van (met name) tijger- en luipaardprints. OMG!

Tijger- en luipaardprints blijven deel uitmaken van het modebeeld. Ook het komende seizoen blijven we ze dragen. Aan de ene kant is dat goed nieuws: iedereen heeft wel een dierenprintje in de kast hangen. Aan de andere kant moeten we er wel heel creatief mee omgaan, willen we er nog enthousiast van worden.

Het Italiaanse modehuis Ermanno Scervino vond de sleutel naar een up-to-date dierenprint look. De creaties in dierenprints waren heel geraffineerd: strak gesneden blazers en lange, supercoole vesten. Deze hot items in animalier prints combineer je met zwart of met… spijkergoed. Vooral die laatste combinatie is ontzettend up-to-date.

Bekijk de modefoto’s op deze pagina maar eens en laat je inspireren door deze looks. Let ook op de kapsels. Die zijn superglad en steil. Ook dat is dé trend voor herfst winter 2020 2021.

