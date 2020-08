De korte kapsels voor herfst winter 2020 2021 zijn inspirerend en lopen qua stijl enorm uiteen. De haartrends voor het nieuwe seizoen knipogen naar de jaren ’70, ’80 en ’90. We gaan voor laagjes en lengteverschillen, we spelen met pony’s, we experimenteren met ‘nektapijtjes’ (mullets). Laat de kapper zijn scharen slijpen. Hier wordt een beroep gedaan op heus vakmanschap!

3x Trendy korte dameskapsels

Chunky pony’s, lange zijkanten die de oren bedekken (of waar je oren stout doorheen piepen), lange plukjes in je nek… Het hoort er dit seizoen allemaal bij. We zochten drie karakteristieke kapsels voor herfst winter 2020 2021, drie ultratrendy haarcoupes het nieuwe seizoen, voor je uit. Bekijk de kapselfoto’s maar eens en maak je keuze!

#1 Supercute kort kapsel

Dit korte kapsel is supertrendy en up-to-date. Het laat zich moeilijk in een hokje plaatsen. Klik hier om meer over dit kapsel te lezen.

#2 Hip kort kapsel met mullet

Als er één kapsel is dat beantwoordt aan de haartrends voor herfst winter 2020 2021, dan is het deze waanzinnig hippe haarsnit met matje. Klik hier om meer over dit kapsel te lezen.

#3 Pixie cut à la topmodel Marjan Jonkman

Topmodel Marjan Jonkman (klasse 1994) verruilde onlangs haar gelaagde lob kapsel voor een ondeugende pixie cut volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2020. Klik hier om meer over dit kapsel te lezen.

Coole kapsels, niet waar? Je zou er zo voor tekenen! Wij in ieder geval wel. Nu alleen nog even een goede kapper zoeken :-)

