Over Marjan Jonkman, topmodel uit Sint Nicolaasga (een oerechte Friesin zoals collega Doutzen) hebben we al heel wat afgeschreven (typ haar naam maar eens in in onze zoekmachine). Marjan is één van de meest avant-gardistische modellen die je kunt bedenken. Het zal zo’n vijf jaar geleden (misschien ook meer) geweest zijn dat wij het topmodel tijdens de Fashion Weeks leerden kennen. Elk seizoen, elke modeweek, zien we haar weer terug. Altijd weer is ze, met haar platinablonde lobkapsel (lange bob), van de partij. Voor wie het nog niet weet: Marjan loopt voor legendarische modehuizen en poseert voor toonaangevende bladen. Ze is superhot en behoort tot de top 50 modellen in de wereld!

Marjans platinablonde haarkleur is (en blijft) een constante. Wel zit er altijd beweging in haar haarcoupe, al naar gelang de kapseltrends van het moment. Nu eens draagt ze haar haar iets langer, nu eens wat meer gelaagd, dan weer eens met een wat langere pony. Vorig jaar had ze zelfs een uitgesproken jaren ’80 kapseltje.

Maar tijdens de afgelopen modeweek in februari 2020 in Milaan moesten we even twee keer kijken. Marjan halflange lokken waren verdwenen en hadden plaatsgemaakt voor een stoute maar geraffineerde pixie cut, helemaal in lijn met de allernieuwste kapseltrends voor 2020.

Marjans korte koppie is allerschattigst. De pony is nog steeds lang, tot net over de wenkbrauwen. Het haar is kort, maar weinig gelaagd. Dat laat heel veel mogelijkheden voor de styling over. Zo kan ze haar haar gemakkelijk achterover stylen waardoor je het idee van lang haar krijgt. En zo konden de hair stylisten bij MSGM in Milaan er moderne finger waves mee maken.

Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens. Dit korte kapseltje is supertrendy!

