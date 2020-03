Nagel trends lente zomer 2020. Welke nagelvorm?

Welke nagelvormen gaan we lente zomer 2020 zien? Kort? Lang? Ovaal of recht? Lees meer over de allernieuwste nageltrends.

Nageltrends gaan niet alleen over nagellak kleurtjes en nail art, maar omvatten ook de vorm die we aan onze nagels meegeven. Want net zoals dat voor wenkbrauwen geldt, zijn ook nagels qua vorm aan trends onderhevig. Laten we eens kijken wat de meest geliefde nagelvormen voor lente zomer 2020 zijn:

1. Allereerst worden de nagelvormen beïnvloed door het seizoen. In de winter zien we in de regel langere nagels dan in de zomer. Daar zijn verschillende redenen voor. In de winter kiezen we vaak voor meer ingetogen, en klassiekere kleuren. Dat is erg mooi – lees: chic! – bij lange nagels. In de zomer worden we blij van felle kleurtjes en omdat we het toch wel een beetje elegant willen houden, kunnen we dan maar beter voor een wat kortere nagel kiezen. Verder nodigt het sportieve buitenleven in de zomer uit tot kortere nagels.

2. De nageltrend voor lente zomer 2020 is dus vrij korte nagels, vooral als je met felle kleuren en nagellak trends als color blocking aan de slag gaat. Korte nagels zien we overigens steeds vaker bij de fashion weeks. Korte nagels zijn ingetogen chic. De kans dat je je nagels beschadigt, is bovendien veel kleiner dan bij lange nagels.

3. De mooiste, korte nagels krijg je door de vorm van het natuurlijke witte randje van je nagels met de vijl te volgen.

4. Houd je van lange nagels, ongeacht het seizoen, ga dan voor een ovale of amandelvorm. Dit zijn geraffineerde vormen die goed passen bij de bon ton trend die voor lente zomer 2020 weer de kop op steekt.

5. Een andere trend die ook wel tegenkomen, is vierkante nagels, maar pas op: maar weinig mensen komen hier goed mee weg. Vierkante nagels maakt je nagels optisch gezien breder waardoor ze wat stomp kunnen overkomen.

