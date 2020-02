De nagellak kleuren voor lente zomer 2020 lopen uiteen van felle kleuren tot geraffineerde nudes. Blauw is een topkleur en dat is logisch omdat (konings)blauw is uitgeroepen tot dé kleur van 2020. Ook andere felle kleuren zijn van de partij: geel, paars, rood. Aan de andere kant zien we nudes en warme natuurlijke kleuren als kaneel en karamel. Maar het bijzondere zit ‘m vooral in de combinaties.

Inspiratiebron voor de nieuwste nagellak kleurtjes en designs zijn de modecollecties voor het nieuwe seizoen. Een collectie voor lente zomer 2020 die de internationale nail stylists inspireert, is die van Victoria Beckham. Leidraad in haar nieuwste modecollectie is ‘color blocking’: de combinatie van grote vlakken met elkaar contrasterende kleuren. Victoria Beckham is niet de enige die aan color blocking doet. Ook bij Rochas in Parijs, om maar een voorbeeld te geven, zagen we color blocking.

In de nagellak trends voor lente zomer 2020 zien we het fenomeen ‘color blocking’ terug. Zo zien we combinaties van paars met geel. Of van rood met karamel. Of van geel met kaneel. Of van blauw (blauw is de topkleur) met geel. De kunst zit ‘m in de compositie. De dominerende kleur – blauw, paars, rood – is de kleur die het meest aanwezig is; deze dominerende kleur contrasteert met een zachte warme kleur of een pastel die in mindere mate aanwezig is. Kies je voor de dominerende kleur blauw in combinatie met geel of een nude bijvoorbeeld, dan ga je voor maximaal één of twee gele of nude nagels. De rest is blauw. Hetzelfde geldt voor rood met karamel. Rood domineert. Je gaat voor maximaal één of twee nude nagels.

Ook gaan we ‘omgekeerde’ designs zien waarbij de basis wordt gevormd door een nude, een neutrale of een warme natuurlijke kleur met op een enkele nagel een fel kleuraccent. Met dit soort composities kan het niet misgaan.

Een andere nageltrend voor lente zomer 2020 die van de catwalk komt, is bloemen! Bloemenprints zijn een huge trend voor het komende seizoen en dat zien we op op de nagels terug. Bloemen zijn een hot item in de nail art. De trend is: realistische bloemen, dus geen abstracte vormen, maar ‘echte’ bloemen die je nail look letterlijk doen opfleuren! Ook hier kun je gaan voor nagels met een verschillende kleur (de compositie moet altijd verantwoord zijn) met op één of meerdere (maar niet allemaal) nagels een bloemendessin.

TRENDYSTYLE