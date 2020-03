Haarstyling 2020. Trend alert. Keurig gekapte hoofden komen terug!

Opmerkelijk: kappershoofden komen terug. Van die keurig gekapte hoofden zoals in de jaren ’60. Gaan we dus toch weer het huis schoonmaken met krullers in ons haar :-) Wellicht heeft het zijn charme. Maar laten we even bij het begin beginnen. Korte jongensachtige koppies zijn hot, en gelaagde jaren ’80 kapsels à la Rod Stewart zijn cool. Maar zoals altijd volgt op elke trend een tegentrend. Nou, het is zover! De kapseltrends voor 2020 bewegen zich langzaam maar zeker weer naar wat meer ‘gecontroleerde’ en ‘gestructureerde’ hoofden. Het zal nog wel even duren voordat ze echt gaan zien. Maar wij kijken nu eenmaal graag vooruit :-)

‘Bon ton’ en ‘elegant’ zijn de nieuwe sleutelwoorden voor wat betreft de allernieuwste kapsel- en haarstylingstrends. De nieuwe elegante hoofden gaan hand in hand met de nieuwe elegante mode. Bij een vrouwelijk tailleurtje draag je zijdezachte krullen. Bij een klassiek jurkje draag je een carré met zachte lijnen.

Want zacht en vloeiend zijn de allernieuwste haarcoupes. Uitdunnen is er niet meer bij. Forget laagjes. De allernieuwste kapseltjes zijn geraffineerd en volumineus, met een knipoog naar het verleden. Maar let op: touperen is not done, dat is zo passé! We leven in 2020, hoor!

Deze allernieuwste kapseltrends voor 2020 drukken ook hun stempel op de haarkleurtrends. Sowieso gingen we al richting meer organische en minder contrasterende kleuren. Wel nu, de haarkleuren worden zo mogelijk nog chiquer. Tonsuurton is de mode. En – houd je vast – BEIGE is de kleur!

Even wennen? We zijn het helemaal met je eens. Na al die vrijgevochten beach waves en zoute salt spray lokken van de afgelopen zomers is zo’n met keurig gekapt krulspeldenhoofd echt een enorme ommezwaai. Maar misschien is het leuk om alvast met het idee te gaan spelen.

TRENDYSTYLE