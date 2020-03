Modetrends zomer 2020. 5x Spijkerbroeken modellen

Wat zijn de hotste spijkerbroeken trends voor lente zomer 2020? Deze vraag laat zich niet één-twee-drie beantwoorden. Eigenlijk zien we van alles. Wil je er rode lijnen, mode trends, in ontdekken dan zou je kunnen zeggen dat de jaren’70 en jaren ’80 spijkerbroeken de boventoon voeren. Slim fit modelletjes en skinny jeans zijn een beetje uit, maar we zien ze natuurlijk nog wel. We zochten vijf spannende jeans modellen voor je uit. Meer nog om het model gaat het om de ‘mood’.

Recht met hoge taille en knopensluiting. Marine look!

Spijkerbroeken met een marine look zijn terug! Draag ze met wit of met vrolijke strepen. Eronder witte sneakers of.. en dat is eigenlijk vernieuwender: een paar stoere laarzen. Heel verrassend in deze look is de donkere nagellak. Die zou je bij zo’n look nou niet verwachten… en dat is leuk!

Slim fit met uitlopende pijpen vanaf de knie. Chic seventies!

Dit soort jaren ’70 spijkerbroek zijn superchic. Draag je ze met een hoge hak, dan maken ze je benen optisch een stuk langer! Je kunt er een geklede look van maken met een mooi blousje of een colbert. Eigenlijk kun je met zo’n spijkerbroekje alle kanten op.

Slim fit met lage taille (en boxershorts!). Wulps!

Dit broekje is supervrouwelijk en sexy met een topje. Heel mooi met hooggehakte sandaaltjes maar ook pittig met een T-shirt en een paar platte sandalen voor overdag. Creatieve vondst: de boxershorts die boven de lage taille uitkomen.

Wijde spijkerbroek met toelopende pijpen. Masculien (maar zeker geen boyfriend model)

Dit soort spijkerbroeken zijn relaxed maar tegelijkertijd ook heel trendy. Ze hebben een vrij sportieve, ietwat masculiene uitstraling. Ze zijn mooi met een T-shirt of een trui, maar ook heel cool met een mooie witte blouse. In de zomer draag je er frisse topjes op: wijde gehaakte topjes voor een romantische look, streeptruitjes voor een marinelook. Eronder draag je een paar witte sneakers (maar evenzo goed een paar sandalen, al dan niet met hak).

Rechte, wijde spijkerbroek. Teenslippertjes-model!

Dit soort spijkerbroeken zijn heerlijk informeel. Draag ze met teenslippers en een leuke zomertrui, een strooien hoed erbij en klaar ben je!

Keus gemaakt? Of gewoon maar allemaal doen? :-)

TRENDYSTYLE