Het modebeeld voor lente zomer 2020 laat – gelukkig – een heleboel zomerlaarzen zien. Ze zijn fantastisch omdat je ze al vroeg in het seizoen kunt dragen. Eigenlijk kun je ze nu al aan! Voor het geval je er al zin in mocht hebben, lichten we onze drie favoriete modellen voor je uit. Er zit vast een modelletje bij waar je iets mee kunt.

Afzaklaarzen

De jaren ’70 zijn terug en daar horen afzaklaarzen bij. De meeste modellen zijn in gladleer (en dus niet in suède, zoals je misschien zou verwachten). De kleuren zijn overwegend licht: crème, wit, beige, en – zoals bij Etro – geel en donkerpaars! Sommige exemplaren zijn opengewerkt, andere zijn versierd met metaalbeslag. De goudkleurige afzaklaarzen van Saint Laurent slaan alles. Saint Laurent showde ze voor de avond, maar wij zagen ze tijdens de modeweken al overdag dragen :-)

Afzaklaarzen laten zich goed combineren met een hippie look maar ze kunnen ook heel cool zijn onder een nette, rechte rok tot op de knie of onder een jaren ’80 discorokje met pailletten! Alles mag, alles kan.

Matrix boots

De Matrix boots die vorig seizoen in de mode kwamen, doen ook het komende seizoen mee. Ze zijn ontzettend stoer en ook deze boots kun je letterlijk overal mee combineren. Dat bewijst Dior. Het Franse modehuis presenteerde opengewerkte zwarte stoere boots onder romantische outfits die zijn geïnspireerd door zomertuinen met bloemen. Wij vinden dit soort boots ook heel cool bij een total black outfit.

Hoge laarzen en overknee boots

Voor een keurige look ga je voor rechte, hoge laarzen. De meeste exemplaren hebben puntige neuzen, soms in een contrasterende kleur. Ook overknee laarzen zijn dit seizoen van de partij. Het elastische model (vaak in imitatieleer) is nog steeds een topper. Voor de zomer gaan lichte kleuren als beige, crème en lichte, warme bruintinten.

Charlotte Mesman voor Trendystyle