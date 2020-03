Modetrends voorjaar 2020. Zin in kleur. Zo apart zijn de kleurcombi’s van nu!

Blauw is dé modekleur voor lente zomer 2020. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. De nieuwe modekleuren zijn schitterend. En de kleurcombinaties soms zelfs knettergek! If it makes you happy…

Blauw is uitgeroepen tot dé modekleur van het jaar 2020. In de praktijk blijkt dat een soort KLM-blauw te zijn. Vaak dragen we ‘m van top tot teen. Monochrome looks zijn sowieso een trend. Een andere trend is: neutrals. Denk hierbij aan aardetinten: beige, tabak, karamel, boter, vanille. En bij het voorjaar horen vanzelfsprekend pastels met als grote winnaar een supermooie kleur die de Italiaanse modevakmensen wel ‘glicine‘ (letterlijk ‘blauweregen’) noemen, en die zich volgens ons het beste laat omschrijven als bosbessenroomijs. Voeg aan het geheel nog wat neon kleuren toe en je krijgt een spannend plaatje!

Nog leuker wordt het als je deze modekleuren een beetje gaat mixen. We hebben wat streetstyle looks voor voorjaar 2020 voor je die je op spannende ideeën kunnen brengen.

Pastels + felle kleuren + neutrals!

Combineer pastels met felle kleuren en natuurlijke tinten. We hebben twee streetstyle voorbeelden voor je.

Op de streetstyle foto hierboven: bleekroze met feloranje, plus… wat neutrals (tas en schoenen!). Een blikvanger maar wél heel elegant.

Op de streetstyle foto hierboven: een neutral leren jack met lila (bosbessenroomijs?) leggings en neon groene pumps. Toe maar!

Color blocking

Color blocking is een combinatie van grote vlakken (felle) kleuren. Het is vrij heftig maar ook best heel cool. Iets om mee aan de slag te gaan in sombere tijden. Een superboost (te vergelijken met vitamine C).

Crazy you! If it makes you happy…

Fashion is fun. We blijven het herhalen. Er zijn geen regels. Niets is te gek. Oranje haar en een gele hoed? Why not? Een fantasie met een streeptrui? Of course! If it makes you happy… it can’t be that bad :-)

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE