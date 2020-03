De lente is nog ver te zoeken maar met een frisblauw broekpak geef je je dagen toch al wat kleur (en dat is iets wat we op dit moment hard nodig hebben). Kobaltblauwe broekpakken waren all over the place tijdens de fashion weeks. Dat is niet vreemd, want blauw is dé modekleur voor lente zomer 2020, en de fashionista’s hebben deze modetrend goed opgepakt.

Het opvallende is de eenvoud waarmee we turkooizen en blauwe broekpakken dit seizoen dragen. Het blazertje draag je, als het even kan, met een onzichtbaar hemdje of T-shirtje eronder, alsof je het op de blote huid draagt. Hierdoor krijg je een total blue (smurfen)modelook :-)

Sommmige it-girls trekken de lijn zover door dat ze bij hun blauwe broekpak ook nog eens blauwe schoenen of laarzen dragen. Witte laarzen zijn ook hot. Witte sneakers zijn op hun retour maar kunnen zeker nog wel. Helemaal in trend zijn natuurlijk hoge sandaaltjes met enkelbandjes om de broekspijpen maar hiermee zullen we nog even moeten wachten tot het weer het toelaat.

Mocht je je blauwe pak toch met andere kleuren willen combineren, dan kan het heel mooi zijn om er andere blauwnuances bij te halen. En wit. Want blauw met wit is ook één van de meest geslaagde kleurcombinaties voor lente zomer 2020.

Bekijk de foto’s maar eens. Misschien heb jij nog frisblauwe items in de kast hangen en kun je daar voorjaarsachtige en vrolijke up-to-date combinaties mee maken. Aan een beetje kleur zijn we momenteel allemaal toe, helemaal als het de kleur van een strakblauwe lentehemel is. Of, als je de hilarische kant van deze blauwe modekleur wil inzien, die van die grappige TV-smurfen. De fashionista’s smurfen, wij smurfen, smurf jij ook mee?

