Schoenentrend voorjaar 2020: witte laarzen en schoenen!

De schoenen trend voor voorjaar 2020 is: wit! Witte hoge laarzen, witte enkellaarsjes en witte schoenen. Vroeger zou je er niet over piekeren om je voeten bij lage temperaturen in het wit te steken, maar de laatste jaren is daar verandering in gekomen. Denk maar eens aan al die witte sneakers die we de afgelopen winters hebben gedragen. Fila en Adam Smith sneakers, rigoureus in het wit, waren niet aan te slepen.

Styling tip 1: witte schoenen zijn niet (meer) seizoensgebonden

Dit seizoen doen we er nog een schepje bovenop met witte laarzen in allerlei modellen die we het hele jaar door mogen dragen. Van laarzen tot aan de knie tot korte enkellaarsjes. Van rijglaarzen tot afzaklaarzen. Wit is hot, ongeacht het weer en de buitentemperaturen.

Om je een voorbeeld te geven: de outfits met hoge, witte laarzen op de streetstyle foto’s hierboven fotografeerden we tijdens de Fashion Week (mannenshows) afgelopen januari. De temperaturen lagen toen rond het vriespunt. Het is dus nooit te koud of te vroeg om je voeten in het wit te steken!

Styling tip 2: update je voorjaarslook met een paar witte laarzen

Kortom, witte schoenen en laarzen zijn een actuele modetrend waar je je nu direct al aan mag wagen. Een snelle manier om je outfit van nu te updaten is dus om er wit schoeisel bij te halen. Over de combinaties hoef je je geen zorgen te maken. Je kunt wit schoeisel letterlijk overal bij dragen.

Styling tip 3: wit mag onder elke type en elke kleur outfit, ongeacht het seizoen

Al sinds jaar en dag combineren we donkere outfits met witte sneakers. Dit seizoen mogen dat ook laarzen of pumps zijn. Witte voetjes staan vanzelfsprekend ook heel mooi bij lichte outfits. Ook daar mag je je nu al aan wagen. Met een witte (spijker)broek bijvoorbeeld kan het niet fout gaan. Draag er witte laarsjes bij. Of anders de witte sneakers die je vast nog wel in de kast hebt staan.

Styling tip 4: witte schoenen of laarzen moeten onberispelijk wit zijn!

Wil je het helemaal volgens de modetrends voor lente zomer 2020 doen, dan is er eigenlijk maar één voorwaarde waaraan je zult moeten voldoen, en hierin zit dan meteen ook de (enige) moeilijkheid: je witte schoenen of laarzen moeten onberispelijk wit zijn. Houd hiermee rekening bij je aankoop. Glad wit leer is gemakkelijker te onderhouden dan suède bijvoorbeeld. Alleen met mooie witte voetjes ben je helemaal fashionable!

