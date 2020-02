Modetrends 2020. De comeback van de lange jas

De lange jas is terug. Klassiek, elegant, met een ceintuur in de taille. In het donkerblauw, grijs of in het zwartleer. Back-to-basics (maar trendy!) voor een nieuw gevoel van zekerheid.

Opeens waren ze weer terug in het modebeeld: lange jassen. ‘Power coats’ worden ze wel genoemd. Het kan de opleving van de invloeden van de jaren ’80 en ’90 zijn. Het kan ook zijn dat deze lange jassen, deze klassiekers, ons in woelige tijden als die van nu een gevoel van zekerheid verschaffen. Back to basics geeft altijd een goed gevoel. Hoe het ook zij, met een lange jas sla je een goed figuur!

De modecollecties voor deze winter lieten al lange exemplaren zien en deze modetrend zet voor voorjaar 2020. Dat is reuze fijn want een lange jas laat zich heerlijk dragen. Je gooit ‘m bij wijze van spreken over elke outfit. Nog leuker is het om er wat extra schwung aan te geven met bepaalde outfits en modeaccessoires.

Zo kun je er witte laarzen bij halen volgens de modetrends voor lente zomer 2020. Of een paar stoere boots in dierenprint. Verder in het seizoen kun je zelfs met van die gevlochten sandaaltjes in Bottega Veneta stijl aan de slag gaan. Voor een extra trendy look draag je er een lange broek met enkelbanden onder.

Ook een stoere leren jas in Matrix stijl, een andere actuele modetrend, kun je zo chic of heftig maken als je zelf wilt. Niet iedereen zal er zo snel rode laarzen met metaalbeslag bij halen maar het mag wel!

Je tas vraagt natuurlijk ook de nodige aandacht. Voor een vroege lentelook kun je voor lichte kleuren kiezen, zoals de gevlochten naturel tas die je op onze streetstyle foto’s bij de donkerblauwe jas ziet dragen.

Een andere styling truc is om een denim op denim look onder je power coat te dragen. Show een beetje spijkerkraag aan de bovenkant om de link met je spijkerbroekbenen te leggen.

Bestudeer de streetstyle looks maar eens en geef een extra mode touch aan je eigen look!

