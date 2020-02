Modetrends lente 2020. Hoe zit het met de dierenprints?

De afgelopen seizoenen werden we bijna doodgegooid met dierenprints. Hoe staan we er dit seizoen tegenover?

Luipaardprints, zebraprints, slangenprints… Allemaal hebben we wel één of meerdere dierenprints in de kast. Het kan niet anders na de afgelopen seizoenen waarin we er bijna mee werden doodgegooid. Wees nu eerlijk, je kon gewoon niet om al die ‘animalier prints’ heen. En houd je vast… we zijn er voorlopig nog niet vanaf! Op de catwalks van lente zomer 2020 kwamen we met name luipaardprints tegen. Ditmaal plaatsten de modeontwerpers ze in hun ‘natuurlijke context’.

Jungle-thema en safari-looks

Combineerden we dierenprints de afgelopen zomers vooral met effen kleuren, met pastels, met denim of met wit en zwart om ‘op safe’ te gaan, dit seizoen gaan we er echt iets tropisch van maken. Bij Dolce & Gabbana waren luipaard- en zebraprints gecombineerd met onder meer kaki en safari-looks. Het thema was overduidelijk ‘jungle’. Behalve dierenprints zagen we ook fantasieën met palmbladeren, exotische bloemen en tropisch fruit (met de ananas aan kop). De jungle-mood werd nog eens versterkt door het gebruik van materialen als macramé en raffia.

Brutale apen

Bij Valentino stal de aap de (mode)show! Apen sierden de jurken en aapjes met goudkleurige staarten bungelden als ondeugden aan de goudenketting-oorbellen. Ook op deze catwalk zagen we exotische bloemenfantasieën in felle, junglekleuren.

Luipaardprints en bloemen

Ook Versace – trouwe aanhanger van de luipaard/panterprint – ging opnieuw met deze fantasie aan de slag. Het Italiaanse modehuis legde weliswaar vooral combinaties met zwart maar de catwalk was versierd met paarse en roze bloemen die als fantasieën in de collectie terugkwamen. Het thema jungle was hier niet aanwezig maar de link luipaard/panter-bloem was indirect toch wel gelegd.

Luipaardprints ook voor lente en zomer 2020



Voor lente en zomer 2020 gaan we dus nog steeds veel dierenprints (met name ‘wilde katten- fantasieën) zien, ditmaal in een junglecontext. Overigens staan we nog maar aan het begin van deze trend.

Voorlopig zijn we nog niet van dierenprints en junglethema’s af

Op de stoffenbeurs MilanoUnica in Milaan zagen we onlangs dat de jungle-modetrend in lente zomer 2021 doorzet (klik hier voor ons trendreport). De stoffen voor volgend jaar zomer waren een waar oerwoud van tropische palmbladeren en exotische dieren- en bloemenprints, gecombineerd met natuurlijke, safari-kleuren als kaki. Een dierenprint die we opmerkelijk minder gaan zien is de slangenprint.

En de fashion modellen?

Ook de fashion modellen ontkomen niet aan de charme van de dierenprints. Zij combineren deze fantasieën nog steeds graag met wit, zwart (leer) en denim. De modellen die je op onze foto’s ziet, fotografeerden we na afloop van de Dolce & Gabbana show voor zomer 2020. De opsteekkapseltjes met bloem die ze voor de show aangemeten hadden gekregen, gaven hun eigen vrij ingetogen outfits alvast een exotische noot mee, in lijn met wat we de komende zomer(s) gaan zien.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. Wellicht steek je er nog een ideetje van op, en kijk je weer met andere, nieuwe ogen naar al dierenprints die je nog in je kast hebt hangen, en die je misschien toch wel een beetje beu was.

