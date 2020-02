Terwijl voorjaar 2020 nog goed en wel moet beginnen, buigen de modeontwerpers zich over de stoffen – de basis voor hun modecollecties – voor zomer 2021. Op MilanoUnica, de stoffenbeurs in Milaan, werden de afgelopen week de allernieuwste textielwaren voor volgend jaar zomer gepresenteerd. Bijna tweehonderd prestigieuze stoffenfabrikanten hadden er hun nieuwste stoffencollecties uitgestald. Wij namen een kijkje op deze unieke modevakbeurs en mogen je alvast een voorproefje geven van de favoriete modekleuren en fantasieën voor zomer 2021! Houd je vast want we hebben werkelijk schitterende dingen gezien.

Milieuvriendelijke materialen en productieprocessen

Voordat we ingaan op de modekleuren eerst even iets over de samenstellingen en de productietechnieken van de stoffen zelf. Er was dit keer bijzonder veel aandacht voor natuurlijke vezels, eco-vriendelijke materialen en milieu- en diervriendelijke productieprocessen. Zo kwamen we onder meer gerecycled leer tegen, en gerecycled PVC. Naast katoen, linnen en viscose zagen we ook interessante samenstellingen met hennep.

De mood: een mix van culturen, traditie en technologie

De focus voor lente zomer 2021 ligt op de millenials, de zogenaamde generatie Z. Het idee is om toekomst en verleden te verbinden. MilanoUnica legt een link tussen een technologische aanpak aan de ene kant, en het traditie van inheemse stammen aan de andere kant. Het wil ‘digitale’ jongeren verbinden met traditionele culturen. Deze boeiende mix komt tot uiting in de kleuren en vooral ook in de fantasieën die worden vervaardigd door moderne technieken maar die zijn geïnspireerd door verre, exotische plekken in de wereld.

Schitterende modekleuren en fantasieën voor zomer 2021. Drie hoofdtrends

De modekleuren en fantasieën voor lente en zomer 2021 laten zich in drie hoofdtrends onderverdelen.

1. Zonovergoten, stoffige kleuren en micro fantasietjes met Indiase invloeden

De eerste hoofdtrend is een mix van moderne vrolijke oceaankleuren à la Los Angeles en zonovergoten ietwat stoffige ‘eeuwenoude’ Indiase nuances.

Het kleurenpalet bestaat uit crèmeachtige kleuren, poederachtige kleuren, ‘retro gefilterde’ zonnige kleuren: verbleekt roze, abrikoosoranje, bleekblauw, zeegroen, combinaties van blauw en groen en bleekgoud.

De fantasieën laten Indiase invloeden zien. Decoratieve designs zijn geïnspireerd door de typische Indiase, spirituele symboliek: paisleys, het ‘derde oog’. Maar ook de oceaan van Los Angeles doet een duit in het zakje met golfmotiefjes, ‘waterachtige’ materialen, tie + dye en lichte denim.

2. Fluo kleuren en psychedelische motiefjes

De tweede hoofdtrend haakt aan bij de symboliek en primaire kleuren van de Mexicaanse Dia de los Muertos (dag van de doden, 2 november). De grote favoriet is de zogenaamde ‘sugarskull’. Een tweede inspiratiebron voor dit thema is de ‘jungle’. Al met al is het een vrij psychedelische mix!

Het kleurenpalet bestaat uit fluo roze, fluo geel, de primaire kleuren van de Dia de los Muertos, zwart in alle mogelijke uitvoeringen (mat, glanzend, jacquard) en wit. En verder ecru en camel en metallics.

De fantasieën zijn met name geïnspireerd door de zogenaamde sugarskull, maar verder gaan we ook veel groene palmbladeren en ander junglegroen in de prints terugzien. Bloemenmotieven horen ook bij deze trend. Het bijzondere is dat ze ook voorkomen op kant en broderie. Voeg er studs en felgekleurde kralendetails aan toe en je hebt het complete plaatje van deze trend.

3. Natuurlijke kleuren en Britse ruitjes

De derde hoofdtrend is een mix van Britse ruiten en natuurlijke, neutrale kleuren. Dit is de meest elegante trend.

Het kleurenpalet bestaat uit crème, thee, tabak, cacao, camel, lindegroen, camel, koudgrijs en onverwacht vuurrood. De materialen zijn organisch: hennep, linnen en cupro (katoencellulose).

De fantasieën zijn overwegend ‘Brits’: klassieke Engelse ruitmotieven, tweed, krijtstrepen, pied-de-poule. Verder zien we hier ook kleur op kleur fantasieën van palmbladeren en veren. Kant, lurex, metaalgaren komen ook in dit hoofdthema terug.

Conclusie

Al met al laten de modetrends voor zomer 2021 zoals tijdens de MilanoUnica gepresenteerd een boeiend, geraffineerd beeld zien dat doorspekt is met natuurlijke, spirituele en soms zelfs psychedelische invloeden. De kleuren lopen uiteen van natuurlijke kleuren tot zachte poederachtige en verbleekte maar zonovergoten tinten tot psychedelische pop/rock kleuren. De fantasieën zijn delicaat of juist uitgesproken ‘jungle’ met grote palmbladeren. De stoffen zijn licht, luchtig en vloeiend als water of glinsterend als olie. Veel gaan we opvallend veel lurex en metaalgaren zien. Natuur, jungle en psychedelisch zijn de sleutelwoorden.

Wij hebben er nu al zin in! Jullie?

