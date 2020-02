Spijkergoed gaat nooit uit de mode. Maar elk seizoen is het weer afwachten welke draai de modeontwerpers eraan zullen gaan geven. De allernieuwste spijkergoed trends voor lente zomer 2020 laten verschillende stijlen zien. Eén daarvan staat in het teken van de Seventies. Daarmee zijn de spijkerrokken terug in beeld.

De meeste spijkerrokken voor het nieuwe seizoen zijn vrij lang en vallen tot over de knie. Stroken en patchwork zijn terug, dus liefhebbers van deze stijl kunnen hun hart ophalen! Ook rechte (koker)rokken met grote splitten doen weer mee. Sommige rokken hebben zelfs een lichte A-vorm; ze zijn ‘flared’ zoals ook de jaren ’70 spijkerbroeken die we op verschillende catwalks voorbij zagen huppelen.

De kleuren lopen uiteen van lichte denim tot klassiek donkerblauw. Daarnaast gaan we ook zoete kleurtjes zien zoals suikerroze, sorbetoranje en mintgroen.

De rokken laten zich ontzettend gemakkelijk dragen. Met een paar hoge laarzen (ook een must-have) kun je ze direct aan. Draag er een bontgiletje op met daaronder een witte bloes (allemaal dingetjes die je vast nog wel in de kast hebt hangen) en je bent helemaal up-to-date.

Heel mooi is ook de combinatie van spijkerrok met oversize blazer, een mix van de seventies en de eighties. Een paar chique laarzen eronder en je kunt er zelfs mee naar kantoor.

Bekijk de foto’s maar eens. Wie weet brengen ze je op inspirerende ideeën voor jouw modelook.

