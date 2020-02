De haarkleurtrends voor voorjaar 2020 laten een vrij rustig beeld zien. We zitten nog een beetje in de ban van de schitterende warme bruintinten die we voor winter 2019 2020 zagen: karamel, cacao, honing, vanille. Pastels zoals zachtroze gloedjes zijn inmiddels ingeburgerd. Daar kijken we niet meer van op. Ook de wilde tijden van hoogplatina blond en uitgesproken grijs hebben we achter ons gelaten. Al deze extreme haarkleurtrends hebben de afgelopen jaren enorm veel taboes doorbroken.

Platinablonde haarkleur

Dat we ons qua haarkleurtrends voor lente zomer 2020 in rustiger vaarwater bevinden (rustiger maar geraffineerder dan ooit), betekent niet dat je je niet aan iets extreems mag wagen. Zoals de platinablonde kapsel met pony die je op deze pagina ziet.

Een platinablond hoofd is nog steeds ontzettend cool, en het is nog steeds een fantastische basis voor uitwasbare pastels.

Het is weliswaar een ‘aanslag’ op de gezondheid van je haar en vrij ‘high maintenance’ maar heb je er zin in en voel je je er goed bij, doe het dan. Trends zijn er om geïnterpreteerd te worden.

Rechte pony

Voor de haarpony die dit hoogblonde kapsel extra pit geeft, geldt hetzelfde (al is een pony natuurlijk niet slecht voor je haar en ook veel minder ‘arbeidsintensief’ dan een hoogblonde kleur): je moet een pony (net zoals haarkleurtrends) interpreteren. Een pony passen bij je gezichtsvorm:

een botte rechte pony als die op de foto’s doet het goed bij een hartvormig gezicht

een zijpony doet het goed bij een rond gezicht

een mediumlange pony staat goed bij een ovaalvormig gezicht

een lange, gelaagde pony staat goed bij een hoekig gezicht

een ‘gordijntjespony’ staat in de regel iedereen goed

Ook dit zijn natuurlijk maar vuistregels.

Schouderlang haar op één lengte

Tot slot nog even iets over de haarlengte van dit kapsel: schouderlang haar dat op één lengte is geknipt, zoals op deze foto’s, is één van de hotste haartrends voor lente zomer 2020. Maar nogmaals: wij geven je de input en de ideeën, jij doet ermee wat je wilt! Je kunt dit kapsel in z’n geheel overnemen, je kunt er een element uithalen… of er gewoon alleen even gezellig van de kapselfoto’s genieten. Up to you!

