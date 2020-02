Valentijnsdag 2020 en de modekleur rood. Weet wat je (uit)draagt…!

Als we het over Valentijnsdag hebben, hebben we het over rood. Logisch! Rood is immers de kleur van de liefde en passie. Rood is ook een geliefde modekleur. Laten we ons in deze Week van de Liefde (vrijdag is het Valentijnsdag!) eens even in de kleur rood verdiepen.

Rood is een bijzondere kleur. Het is wetenschappelijk bewezen dat een vrouw in rood aantrekkelijker is voor mannen dan vrouwen in andere kleuren. Dit wordt wel het Red Dress Effect genoemd. Uit een ander onderzoek blijkt zelfs dat men sneller aanneemt dat vrouwen in rood openstaan voor avances. Dat is goed om te weten, zeker voor het geval dat je voor vrijdag, Valentijnsdag, je rode jurk hebt klaarhangen. Weet welke signalen je afgeeft!

En weet ook welke signalen hij met rood afgeeft. Rood is namelijk ook de kleur van energie en leiderschap, ja zelfs van macht. Geen wonder dat koningen en keizers en ook kerkelijke leiders zich graag in rood hullen. Nu weet je ook meteen welke conclusies je moet trekken als hij vrijdag komt voorrijden in een rode sportauto! Draagt hij daarentegen een rode broek of rode trui dan mag je er het jouwe van denken.

Alle gekheid op een stokje… Laten we even naar de rol van rood in de actuele mode, de modetrends voor lente zomer 2020, kijken. En wat we ermee kunnen op de dag van de Liefde…

Hoe scoort rood in de nieuwste mode voor voorjaar 2020?

Als je de catwalkfoto’s voor lente zomer 2020 bekijkt, dan komen we verrassend WEINIG rood tegen. We moesten echt hard zoeken naar rode creaties (roze en oranje domineren). Uiteindelijk stuitten we op een beeldig jurkje bij Paco Rabanne dat was versierd met een rood hart, en op een paar creaties van Altuzarra waarin frisblauw met rode items was gecombineerd, zoals de blauwe rok met het rode blazertje op de foto hieronder. Verder zagen we bij Valentino – een modehuis dat bekend staat om zijn Valentino-rood – een enkele rode (hoera!) tas die bij een fuchsia outfit werd gedragen maar veel meer rood was er niet bij. Of nee, dat is niet waar: rode schoenen kwamen we onder meer bij Prada en Missoni tegen. Rode schoenen zijn hot. Je zou kunnen zeggen dat we voor lente zomer 2020 vooral voor rode mode accessoires gaan.

Rode mode accessoires – tassen, schoenen, laarzen – zijn voorjaar en zomer 2020 hot!

Maar laten we niet al te ver op het nieuwe seizoen vooruit lopen. Voor deze winter (per slot van rekening is het nog hartje winter) is rood ‘redhot’, en hoe! De fashionista’s bij de modeshows konden er geen genoeg van krijgen. Dus heb je zin in rode laarzen, een rood coltruitje, een rode rok of broek en een rode jas, ga er dan voor. Ook (vooral) op Valentijnsdag, tenminste… als je bepaalde signalen wilt afgeven.

Wil je het wat subtieler aanpakken, dan ga je op Valentijnsdag voor een enkel rood mode accessoire. Supertrendy… en superspannend. Laat hem maar gissen of je aan de nieuwste mode meedoet of dat je met dat rode tasje of die rode schoenen een bepaalde bedoeling hebt… ;-) Met andere woorden: weet wat je (uit)d(r)aagt!

We wensen iedereen een verliefde Valentijnsdag toe! Kussen van Trendystyle xxx

TRENDYSTYLE