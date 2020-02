Het bobkapsel is (nog steeds) de lieveling van de fashionista’s en hair stylisten. De ervaring leert dat als je eenmaal voor je bob gaat, je ervoor blijft gaan! Overigens is de ene bob de andere niet. Ook het bobkapsel is altijd in beweging.

Zo zien we voor het komende seizoen een verschuiving van gelaagde bobkapsels naar kapsels op één lengte. Gelaagde kapsels zijn mooi en ze omlijsten je gezicht op een zachte manier, maar op dit moment is er een roep om back-to-basics, en die uit zich in eenvoudige maar stijlvolle haarsnitten. Op één lengte dus.

Een sprekend voorbeeld hiervan is het schattige bobkapseltje van topmodel Kaia Gerber, dochter van Cindy Crawford. Zij liet haar lange haar heel bot op één lengte afknippen. Zonder fratsen en tierlantijnen. Recht-toe-recht-aan.

Vind je dat een beetje te simpel of houd je van een beetje meer haar in je gezicht, dan is het bobkapsel van blogger Xenia Adonts (zie de foto’s op deze pagina) misschien iets voor je. Ook dit kapsel volgt de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2020. Haar blonde haar is op één lengte geknipt maar verrijkt met een ‘gordijntjes’-pony die vaag jaren ’70 aandoet. De pony is langer richting de slapen en vormt daardoor een mooie omlijsting van het gezicht. Een superidee voor een nieuwe look voor de lente!

Let ook even op Xenia’s haarkleur. Die is net wat lichter dan haar eigen haarkleur maar oogt heel natuurlijk omdat de highlights heel klein zijn gezet (baby highlights).

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wie weet wordt dit jouw nieuwe hair look!

TRENDYSTYLE