Sinds Kylie Jenner de bandjes van haar sandalen over haar jeans rond haar enkels knoopte, is het mode publiek verkocht! Deze modetrend wordt dit seizoen huge!

De allernieuwste modetrend voor lente zomer 2020 is: de bandjes van je sandalen om je broekspijpen knopen. Ironisch genoeg doet dit een beetje denken aan het effect dat je krijgt als je broekklemmen om je enkels draagt om je broekspijpen tijdens het fietsen te beschermen. Wat dat betreft is deze trend voor ons landje zo nieuw nog niet! Het silhouet dat je ermee creëert, komt ons in ieder geval bekend voor.

Maar terug naar deze nieuwe stylingstrend die in het Engelse vakjargon wel ‘wrapped ankles’ wordt genoemd. Letterlijk vertaald wordt dat in het Nederlands ‘omwikkelde enkels’ maar misschien is het gemakkelijker om van ‘enkelbandjesbroek’ te spreken.

De enkelbandjesbroek-trend (een mondvol)

De trend werd geïntroduceerd door Daniel Lee toen hij nog creatief directeur van Céline was. Lee ging vervolgens (in 2019) over naar Bottega Veneta, maakte van Bottega Veneta een cultmerk, paste zijn enkelbandjestruc weer toe, en toen ging-ie viraal, onder de fashionista’s althans. Of beter nog, het was Kylie Jenner die de trend deed oplaaien toen zij zich vorig jaar vertoonde in jeans waarover ze de bandjes van haar sandaaltjes had geknoopt.

Het modepubliek was op slag verliefd – op de enkelbandjes dan – en al tijdens de Fashion Weeks van september 2019 zagen we her en der fashionista’s met enkelbandjes rond de broekspijpen. Ook andere modehuizen pakten deze nieuwe modetrend op en stuurden voor lente zomer 2020 broeken met sandalenbandjes rond de enkels de catwalks op. We zagen deze stylingstruc bovendien ook al toegepast in verschillende winkeletalages voor het komende seizoen.

Als je de foto’s op deze pagina bekijkt, zal het je opvallen dat met name de fashionista’s voor deze trend graag hoge sandalen met een rechte neus uitkiezen. Ook dit komt uit de koker van Bottega Veneta. De ‘vierkante’ sandalen (en schoenen) van dit modehuis zijn superhot. Wil je het komende seizoen helemaal up-to-date zijn dan ga je dus voor sandalen met een vierkante neus met bandjes die je rond de pijpen van een wijde broek knoopt. Sandalen met bandjes – al dan niet met ronde neus – zullen overigens niet moeilijk te vinden zijn, want ook die zijn het komende seizoen helemaal in de mode.

Tip: ga voor sandaaltjes in een kleur die fel contrasteert met die van je broek

Zo is het bijvoorbeeld heel mooi om een broek in een neutrale, natuurlijke kleur te combineren met azuurblauwe of felrode sandaaltjes. De felgekleurde bandjes zijn een blikvanger. Een pedicure is een vereiste! Wil je het helemaal bont maken dan kun je bij de bandjes ook nog een enkelbandje halen (dus los van die van je sandaaltjes), bijvoorbeeld eentje met schelpjes.

De enkelbandjes worden vooral om wijde broeken gedragen omdat het effect hier maximaal is maar je kunt ze natuurlijk, net zoals Kylie Jenner, ook om een strakke of minder wijde broek dragen. Zoals altijd mag je met trends experimenteren. Wij vragen ons zelfs af of we het sandalenseizoen per se moeten afwachten voordat we met deze trend aan de slag kunnen.

Wellicht zijn er ook dichte schoenen met enkelbandjes te vinden die zich voor deze trend lenen. Je zou de bandjes natuurlijk ook kunnen loskoppelen van de sandalen en een paar leuke linten om de wijde pijpen van je power suit kunnen knopen, met daaronder je gebruikelijke pumps. Hiermee bereik je hetzelfde visuele effect en hoef je de zomer niet af te wachten.

Het zijn maar een paar stylingsideeën die zo even snel in ons opkomen. We dagen iedereen uit om met deze trend te experimenteren.

TRENDYSTYLE